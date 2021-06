Oggi non vengono applicate le stesse regole di utilizzo del green pass negli Stati dell’Unione Europea. In Italia il green pass è rilasciato già con la prima dose del vaccino e la validità scatta dopo 15 giorni, mentre in molti altri Paesi dell’Ue il pass sanitario è erogato solo dopo la seconda dose.

Il green pass tra i temi del Consiglio europeo. “È una storia di successo”, ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa, “perché, sia la Commissione europea sia governi come il nostro sono riusciti a produrre un green pass in tempi molto, molto ristretti”.

Colao: “Scaricati 10 milioni di green pass”

“Oggi abbiamo sorpassato 10 milioni di certificati verdi covid, dimostrazione che quando lavoriamo insieme siamo ai migliori livelli europei”, ha detto Vittorio Colao, tra gli ospiti di Live In Firenze, l’evento in esterna di Sky TG24.

Green pass, Draghi: “Ora uniformità di comportamenti” nei Paesi Ue

Ma è solo l’inizio. “Ora bisogna affrontare il coordinamento sull’uso del green pass tra noi, prima di tutto, e poi con i Paesi terzi, perché c’è una grande varietà di comportamenti”, ha sottolineato Draghi.

In sostanza, ha spiegato il premier: “I Paesi terzi si chiedono le condizioni, che variano tra Paesi e Paesi”, dell’Unione europea. “Per cui occorre coordinamento con uniformità di comportamenti”, ha concluso il presidente del Consiglio dei ministri.

In Italia green passo valido dopo 15 giorni dalla prima dose. In molti Stati dell’UE solo con la vaccinazione completa

Infatti, ad oggi non sono applicate le stesse regole di utilizzo del green pass negli Stati dell’Unione Europea.

Green pass, le Faq di Key4biz

Domanda. Se ho il green pass italiano rilasciato dopo la prima dose di vaccino (non Johnson & Johnson) posso viaggiare in altri Paesi dell’Ue dal primo luglio o devo fare il tampone con esito negativo?

Risposta. In questo caso il green pass non ha validità se si vuole andare in Paesi dell’Ue che chiedono il ciclo vaccinale completo. Per cui, sarà necessario, stando le attuali regole, effettuare un tampone con esito negativo 48 ore prima. Con quest’ultimo poi sarà possibile avere un nuovo green pass idoneo a viaggiare in quegli Stati dell’Europea e anche in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera che chiedono la vaccinazione completa.

Domanda. Posso venire in vacanza in Italia anche se ho fatto solo la prima dose di vaccino?

Risposta. Sull’applicazione del green pass valgono norme interne del Paese di destinazione. In Italia i turisti possono accedere con il pass sanitario dal 15esimo giorno dalla prima dose. Oppure aver effettuato un test recente con esito negativo o essere guariti dall’infezione.

Domanda. Quali vaccini sono riconosciuti per avere il green pass europeo?

Risposta. Tutti i Paesi dell’UE devono accettare i certificati di vaccinazione rilasciati in altri Stati membri per i vaccini autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA). Spetterà agli Stati membri decidere se accettare anche i certificati per i vaccini autorizzati secondo le procedure nazionali o per i vaccini elencati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Domanda. I turisti dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti per venire in vacanza in Italia sin da ora hanno bisogno del green pass?

Risposta. Sono stati introdotti gli ingressi con certificazioni verdi dai Paesi C, dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti.

Chi ha soggiornato o transitato nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia deve sottoporsi a tampone nelle 48 ore precedenti l’ingresso, ad isolamento fiduciario per 5 giorni ed effettuare un nuovo tampone al termine dell’isolamento.

L’autodichiarazione cartacea è sostituita dal modulo digitale compilabile al seguente indirizzo: https://app.euplf.eu.

Fino al 30 luglio, l’ingresso dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka è consentito ai cittadini italiani residenti in Italia prima del 29 aprile 2021, agli iscritti all’A.I.R.E. e alle persone espressamente autorizzate dal Ministero della Salute.

Per maggiori dettagli consultare i dettagli qui sul sito del Farnesina.

Green pass, quando l’uniformità di applicazione?

Una ‘babele’ di regole sull’uso del green pass in Europa. In attesa di norme uniformi, si spera… Ormai mancano pochi giorni al primo luglio, quando il green pass si applicherà in tutti i Paesi dell’Ue e anche in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.