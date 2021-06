È attiva da pochi minuti in Italia la piattaforma nazionale per ottenere il green pass. Ecco come provare ad averlo attraverso 6 modalità, non ancora sull'app IO. A Key4biz giungono le prime segnalazioni dei lettori che dopo la richiesta non hanno ottenuto subito il pass: "La certificazione è in fase di generazione".

È attiva da pochi minuti, dalle ore 11, la piattaforma nazionale per ottenere il green pass. Per averlo basta andare su https://www.dgc.gov.it/web/ e provare ad ottenerlo.

Prime segnalazioni a Key4biz di utenti: “Non è ancora disponibile”

A Key4biz giungono le prime segnalazioni dei lettori che dopo la richiesta, anche se in possesso del requisito, non hanno ottenuto subito il pass. Ecco il messaggio che hanno visualizzato.

Il via dopo l’ok del premier

Il premier Mario Draghi ha firmato il DPCM che dà ufficialmente il via al certificato verde Covid, che sarà obbligatorio, per esempio, per partecipare a cerimonie, accedere ad ospedali e RSA, ma non in chiesa e al supermercato.

Il DPCM (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) è stato varato di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il parere del Garante Privacy.

Green pass, le 6 modalità per averlo

Per acquisire la Certificazione verde COVID-19 sono stati previsti più canali, con o senza identità digitale, in piena autonomia o con un aiuto.

La Certificazione verde COVID-19, in Europa “EU Digital COVID Certificate”, è rilasciata in Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile.

Tramite il sito Digital Green Certificate doc.gov.it

Con identità digitale

Dopo esserti autenticato con le tue credenziali SPID o CIE, puoi acquisire la Certificazione verde COVID–19

Richiedi tramite Spid e Cie

Con Tessera Sanitaria o documento di identità

Puoi ottenere la Certificazione verde COVID–19 senza utilizzare l’identità digitale (SPID o CIE).

Se possiedi la Tessera Sanitaria inserisci:

le ultime 8 cifre del numero identificativo della tua tessera sanitaria,

la data di scadenza della stessa,

uno dei codici univoci ricevuti con:

il tampone molecolare (CUN)

il tampone antigenico rapido (NRFE)

il certificato di guarigione (NUCG).

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.

Se non possiedi la Tessera Sanitaria, in quanto non sei iscritto al SSN, inserisci:

il tipo e numero di documento che hai fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione

la data di scadenza della stessa,

uno dei codici univoci ricevuti con:

il tampone molecolare (CUN)

il tampone antigenico rapido (NRFE)

il certificato di guarigione (NUCG).

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.

Richiedi tramite Tessera Sanitaria o documento di identità

Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico

Puoi acquisire la certificazione verde COVID-19 accedendo al tuo Fascicolo Sanitario Elettronico, con le modalità previste nella tua Regione di assistenza.

La Certificazione verde COVID-19 è messa a disposizione in formato scaricabile e stampabile (PDF)

Vai al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale: apre una nuova finestra

Tramite App

Immuni

Puoi acquisire la Certificazione verde COVID-19 utilizzando l’App Immuni attraverso l’apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della APP.

Per ottenere la Certificazione verde COVID-19 devi inserire:

le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria,

la data di scadenza della stessa,

uno dei codici univoci ricevuti con:

il tampone molecolare (CUN)

il tampone antigenico rapido (NRFE)

il certificato di guarigione (NUCG).

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.

La Certificazione verde COVID–19 viene mostrata a video e il QR code salvato nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.

Su app IO ancora non disponibile, manca l’ok del Garante Privacy

Sull’App IO non sarà subito disponibile il Green Pass, contrariamente a quanto si sostiene nella descrizione dell’ultima versione rilasciata poche ore fa.

La società che la gestisce, PagoPa ha fornito nuove garanzie alle criticità individuate dal Garante Privacy. L’Autorità fa sapere che “Sulla base di queste nuove garanzie l’Autorità valuterà, con il Ministero della salute, le modalità per permettere l’utilizzo dell’App IO anche per il green pass“. Quando sarà pronta l’app, è possibile acquisire la Certificazione verde COVID-19 ricevendo direttamente su IO un messaggio ogni volta che la Piattaforma nazionale rilascerà un certificato intestato a te.

Con l’aiuto di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie

Il medico e il farmacista, accedendo con le proprie credenziali al Sistema Tessera Sanitaria, potranno recuperare la tua Certificazione verde COVID-19. Serviranno il tuo codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria che dovrai mostrare loro. La Certificazione verde COVID-19 ti sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.

Green pass per andare in quali Paesi?

Draghi, con solo due giorni di ritardo dalla sua promessa, è riuscito a rendere il green pass disponibile in Italia prima dell’entrata in vigore di quello europeo, che scatterà dal primo luglio. Il certificato verde Covid italiano è interoperabile con quello europeo. Il green pass ‘nazionale’ è già realtà in 15 Paesi dell’Unione Europea. Dal primo luglio, grazie al green pass si potrà viaggiare nei Paesi dell’Ue ed anche in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, perché hanno aderito all’iniziativa del digital green certificate.

E chi proviene da Paesi extra Ue?

E chi proviene da Paesi extra Ue? Qui tutti i dettagli decisi dal Parlamento europeo

In ogni caso per aiutare i cittadini sarà attivato sia un sito web della piattaforma dei green pass con informazioni e Faq, oltre che il numero 1500 del ministero della Salute e il call center di Immuni (800.91.24.91).

Green pass, chi potrà verificarlo solo con l’app VerificaC19?

Il Green Pass potrà essere verificato esclusivamente attraverso l’App VerificaC19, individuata dal Ministero della Salute. Nella versione definitiva del Dpcm sparisce l’elenco dei soggetti verificatori e si prevede una definizione più generica. Per cui alla verifica dei pass saranno “deputati i soggetti che erogano i servizi per fruire dei quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19 e gli organizzatori di eventi ed attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della medesima certificazione, nonché i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni”.