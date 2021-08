Ecco cosa puoi fare in autonomia per avere la tua Certificazione subito, se hai i requisiti e non hai ricevuto l'SMS o l'email. E anche se non sei iscritto al Servizio sanitario nazionale ma sei stato vaccinato in Italia puoi avere il green pass.

È attiva, finalmente, la modalità per avere il green pass anche se non si è ricevuto o è stato smarrito l’SMS o l’email, recuperare l’AUTHCODE in autonomia. E anche se non sei iscritto al Servizio sanitario nazionale ma sei stato vaccinato in Italia puoi avere il green pass.

Green pass, come recuperare in autonomia ‘l’authcode’

Basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it, inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’evento che ha generato la certificazione verde (data dell’ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo).

Una volta ottenuto l’AUTHCODE si potrà scaricare la Certificazione dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o con l’app IMMUNI.

Green pass per I cittadini iscritti all’AIRE e altri casi

Se sei un iscritto all’AIRE o un diplomatico o un dipendente dell’UE o lavori presso un ente o un’organizzazione internazionale o sei un familiare, ora puoi avere la tua Certificazione anche se non sei iscritto al Servizio sanitario nazionale ma sei stato vaccinato in Italia. La modalità è la stessa: dal sito istituzionale www.dgc.gov.it inserendo il codice fiscale o l’identificativo assegnato da Sistema Tessera Sanitaria per accedere alla vaccinazione e la data dell’ultima vaccinazione, senza la necessità dell’AUTHCODE.

Green pass, verificabile solo con l’app del ministero della Salute “VerificaC19”

Il green pass può essere verificato, dai soggetti autorizzati, solo attraverso l’app del ministero della Salute: si chiama VerificaC19, scaricabile dagli store Android, iOS e Huawei.