Google pronta a investire 3 miliardi di euro nella Ue

Sundar Pichai, amministratore delegato di Google, ha annunciato che la sua azienda nei prossimi due anni investirà 3 miliardi di euro in Europa per aumentare i suoi data center nel Vecchio Continente.

Sundar Pichai, amministratore delegato di Google, ha annunciato che la sua azienda nei prossimi due anni investirà 3 miliardi di euro in Europa per aumentare i suoi data center nel Vecchio Continente.

Con questi fondi, gli investimenti complessivi in Europa per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete raggiungerà un totale di 15 miliardi di euro a partire dal 2007.

Una somma non certo da poco, che fa di Google uno dei primi investitori tecnologici nel nostro continente. Pichai, in occasione del meeting con il primo ministro finlandese Antii Rinne di venerdì scorso a Helsinki, ha aggiunto che i nuovi investimenti consentiranno di finanziare 13mila posti di lavoro complessivi all’anno nella Ue.

Fra le principali destinazioni di investimento di Google ci sono le energie rinnovabili (vedi l’articolo dedicato).

In particolare, il progetto di Google riguarda la costruzione di nuove reti energetiche per più di un miliardo di euro nella Ue, fra cui un nuovo impianto eolico in Belgio, cinque parchi per l’energia solare in Danimarca, e due altri campi eolici in Svezia e Finlandia. Altri progetti sono in cantiere in Usa e Sud America.

Pichai ha poi aggiunto che una volta attivati questi progetti porteranno il portafoglio carbon free di Google a produrre più elettricità di quella prodotta in posti come Washington D.C. o di quella consumata annualmente da interi paesi come la Lituania e l’Uruguay.