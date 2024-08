Il Dipartimento di Giustizia Usa sta valutando uno spezzino di Google dopo la sentenza che ha decretato il motore di ricerca colpevole di aver violato la legge antitrust americana.

Lo scrive il New York Times citando alcune fonti, secondo cui fra le diverse opzioni al vaglio c’è quella dello scorporo e della separazione di alcune delle attività di Google, fra cui ad esempio il browser Chrome e il sistema operativo per smartphone Android.

Spezzatino o data sharing?

Fra le altre ipotesi c’è invece quella di costringere Google a rendere i suoi dati disponibili ai rivali, oppure forzarla ad abbandonare gli accordi che fanno del suo motore di ricerca l’opzione di default per diversi dispositivi fra cui gli iPhone. Le valutazioni sono nelle fasi iniziali e il giudice Amit P. Mehta ha chiesto al Dipartimento di Giustizia e a Google di presentare le loro ipotesi entro il 4 settembre. Un’udienza preliminare è in calendario il 6 settembre.

Il Governo al momento sta incontrando esperti ed aziende per discutere le loro proposte per limitare lo strapotere dei Google.

La sentenza

La sentenza di inizio agosto secondo cui Google era un monopolista è stata una decisione antitrust storica, che ha sollevato seri interrogativi sul potere dei giganti della tecnologia nell’era moderna di Internet. Apple, Amazon e Meta, che possiede Facebook e Instagram, affrontano anche casi antitrust. Google dovrebbe andare a processo in un altro caso antitrust, questa volta sulla tecnologia pubblicitaria, il mese prossimo. È probabile che qualsiasi rimedio nel caso di ricerca di Google abbia ripercussioni e influenzi quel panorama più ampio.

La posta in gioco è altissima per Google, che è diventata un gigante da 2mila miliardi di dollari basando il suo business sulla pubblicità online legate al motore di ricerca.

Il caso

Il giudice Mehta potrebbe rimodellare il nucleo dell’attività dell’azienda o ordinarle di abbandonare le pratiche consolidate che hanno creato il suo predominio. Google ha generato 175 miliardi di dollari di entrate dal suo motore di ricerca e dalle attività correlate lo scorso anno.

I precedenti

I rimedi nei casi antitrust possono avere effetti profondi. Nel 2000, un giudice federale si è pronunciato contro Microsoft in un caso antitrust e ha ordinato la scissione dell’azienda. Una scissione è stata annullata in appello, ma le principali conclusioni legali sono state confermate. In seguito, Microsoft non ha esercitato il suo dominio sull’emergente settore di Internet, creando spazio per le giovani aziende, come Google, per prosperare.

Il Dipartimento di Giustizia e un gruppo di Stati hanno intentato la causa di ricerca contro Google nel 2020. È andata a processo l’anno scorso insieme a una seconda causa simile intentata da un diverso gruppo di procuratori generali degli stati.

Il 5 agosto, il giudice Mehta ha stabilito che Google aveva mantenuto illegalmente un monopolio sui servizi di ricerca online generali e su alcuni degli annunci che vengono visualizzati nei risultati di ricerca. Ha ampiamente concordato con il governo sul fatto che l’azienda aveva creato un ciclo di dominio che ha impedito ai rivali di creare nuove innovazioni e le ha consentito di aumentare i prezzi degli annunci oltre quanto sarebbe stato possibile in un libero mercato. Al centro di quel ciclo c’erano miliardi di dollari in pagamenti che Google aveva effettuato ad aziende come Apple e Mozilla per diventare il motore di ricerca predefinito su dispositivi come iPhone e browser come Firefox, ha detto il giudice Mehta.

Le proposte di rimedi

Nei giorni scorsi, DuckDuckGo, una piccola azienda di motori di ricerca che ha detto di essere stata pesantemente danneggiata dal predominio di Google nella ricerca online, e ha proposto pubblicamente diversi rimedi per livellare il campo di gioco.

L’azienda ha affermato che il governo dovrebbe vietare gli accordi che hanno reso il motore di ricerca di Google l’opzione predefinita sui dispositivi;

dare ad altri accesso alle conoscenze di ricerca e annunci di Google;

presentare schermate che consentano alle persone di cambiare facilmente i motori di ricerca

e istruire il pubblico sul processo di scelta di un nuovo motore di ricerca.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz