Non solo edifici green, ma anche un’idea del costruire (e dell’abitare) legata alla salute, benessere e alla sostenibilità, dalla progettazione ai materiali utilizzati, passando per le tecnologie più avanzate che offrono massima connettività e sicurezza. Un mercato che raddoppierà il suo valore entro i prossimi quattro anni. Il Report.

Salute, benessere e tanta tecnologia negli edifici del futuro

Gli edifici e le costruzioni in edilizia consumano ancora troppa energia e si rendono responsabili di una fetta consistente delle emissioni di gas serra un po’ in tutto il mondo. Secondo dati diffusi dalla Commissione europea, gli edifici tirati su in tutti i Paesi membri dell’Unione sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra.

La legge europea sull’efficienza energetica degli edifici, definitivamente approvata e adottata quest’anno, va proprio nella direzione di una massiccia decarbonizzazione dell’edilizia continentale, fino all’ambizioso obiettivo di vedere i nuovi edifici rispettare i parametri di zero emissioni a partire dal 2030.

Non solo le istituzioni si muovono in questo settore, ma anche i privati e il mercato real estate, perché l’abitare oggi si sta trasformando, sia sotto la spinta della transizione energetica ed ecologica, sia sotto la spinta della trasformazione digitale.

Il mercato mondiale dell’healthy building

Di fatto, un po’ tutti ormai fanno grande attenzione ad alcuni fattori in particolare, come salute, benessere design e sostenibilità ambientale, dalla progettazione ai materiali, passando per le tecnologie integrate.

Un nuovo paradigma edilizio che si chiama “Healthy building” e che si lega benissimo al già noto green building. C’è anche un altro termine che delinea questo modello di edilizia, il “wellness real estate”.

Secondo uno studio pubblicato da Global Wellness Institute, il mercato mondiale dell’healthy building supererà entro il 2028 i 912,6 miliardi di dollari, con un tasso di crescita stimato attorno al +108% nel periodo compreso tra 2023 e 2028.

Un mercato mondiale in rapida crescita

Le economie che sono attese raccogliere i maggiori benefici di mercato entro i prossimi quattro anni, sembrano essere gli Stati Uniti, con 181 miliardi di dollari di valore, seguiti dalla Cina, con 73 miliardi, e dalla Gran Bretagna, con 29 miliardi.

Negli ultimi sei anni il mercato dell’healthy building ha registrato un vero e proprio balzo in avanti, passando dai 225 miliardi di dollari ai 438 miliardi circa dell’anno passato, un incremento record di quasi il +100%

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz