Presentato il Progetto in materia di cybersecurity ITAIR ISAC (Italian Airports Information Sharing Analysis Center), il Centro di condivisione e analisi delle informazioni in ambito cyber per mitigare e contrastare gli attacchi informatici.

Si conclude presso il Centro di controllo d’area di ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, l’evento dedicato al Progetto in materia di cybersecurity ITAIR ISAC (Italian Airports Information Sharing Analysis Center), il Centro di condivisione e analisi delle informazioni in ambito cyber per mitigare e contrastare gli attacchi informatici.

Il progetto, realizzato da Assaeroporti in qualità di project leader, vede la partecipazione attiva del Gruppo ENAV, di SEA Aeroporti di Milano, dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, di SACBO Aeroporto di Bergamo e di SAGAT Aeroporto di Torino.

Essere parte di una comunità di information sharing che coinvolge molteplici attori a livello nazionale e internazionale. Questa la base dell’iniziativa, avviata nel 2020 grazie ai finanziamenti erogati dall’HaDEA, la European Health and Digital Executive Agency della Commissione europea, nell’ambito del Programma Connecting Europe Facility 2014-2020.

Con il progetto sono state, inoltre, gettate le basi per il primo Centro ISAC in Italia nel settore dell’aviazione civile, attraverso il quale sarà possibile raccogliere e condividere informazioni real-time personalizzate rispetto ai bisogni degli utenti, incrementare la visibilità sui rischi informatici e aumentare la conoscenza e la consapevolezza del panorama delle minacce emergenti e future.

Sarà così facilitato il processo di arricchimento delle informazioni condivise nella Community e saranno migliorate le capacità di prevenzione, identificazione e mitigazione degli attacchi informatici.

In apertura dell’incontro, rivolto agli operatori del comparto, sono intervenuti Valentina Menin, Direttore Generale di Assaeroporti, e Costantino Fiorillo, Direttore Generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari del MIMS, designato quale Autorità NIS nel settore dei trasporti.

Sebastiano Veccia, Direttore Safety e Security di ENAC ha dato avvio ai lavori del tavolo tecnico. Nel corso della sessione, che ha visto, tra gli altri, la partecipazione di Francesco Di Maio, Responsabile della Security del Gruppo ENAV, sono stati illustrati gli obiettivi, le diverse fasi di sviluppo e i risultati del progetto ITAIR ISAC, che rappresenta una prima importante tappa per rafforzare la cyber resilienza nel settore dell’aviazione civile.