Con l’avvento delle smart cities come regolare il trasferimento dei dati tra i Paesi, in particolare tra l’Italia e la Cina? Abbiamo posto questa domanda a Giuseppe Busia, Segretario generale dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La videointervista è stata realizzata in occasione dell’incontro a Roma dal titolo “Smart Cities and Digital Transformation Dialogue. Italy and China – How to Make Cities Better Connected and More Intelligent”, promosso da ChinaEU e Link University e organizzato da Supercom durante la visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia.