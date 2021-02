In ogni città del mondo c’è un nuovo alleato nella lotta al traffico e all’inquinamento: i sistemi smart di gestione dei flussi dei veicoli o “smart traffic management systems”.

L’IA contro il traffico urbano: nuovo studio

Secondo un nuovo studio Juniper Research, dedicato a questa tecnologia, grazie ai sistemi automatizzati di gestione del traffico in città, con l’integrazione di soluzioni di intelligenza artificiale (IA), per monitorare e controllare i flussi, sarà possibile risparmiare circa 277 miliardi di dollari entro il 2025.

Un risparmio per i Governi nazionali e locali che rispetto alle stime per il 2021 (di quasi 178 miliardi di dollari) crescerà del +56% nei prossimi quattro anni.

Lo studio ha identificato in alcuni incroci ed intersezioni chiave della rete stradale urbana dei luoghi ideali per impiegare i sistemi automatizzati abilitati all’impiego di soluzioni di intelligenza artificiale.

Grazie a queste stime, ogni automobilista ridurrà il tempo trascorso nel traffico di circa 33 ore entro il 2025.

Gran parte di questi risparmi riguarderanno proprio l’abbattimento del tempo sprecato nel traffico congestionato.

Il 75% di questi risparmi si otterrà principalmente nel Nord America e in Europa, grazie agli investimenti crescenti in smart city e progetti di sviluppo di sistemi intelligenti per la gestione del traffico urbano e per l’elevato utilizzo di veicoli privati per spostarsi.

Nuovi servizi V2X e smart parking

A riguardo, risultati via via migliori e più concreti in questo settore, si avranno man mano che saranno lanciati i nuovi servizi V2X (Vehicle-to-Everything), tesi proprio al miglioramento dei flussi veicolari sul territorio urbano.

Grazie a questa tecnologia, i sistemi potranno sempre avere sotto controllo i livelli di traffico grazie allo scambio in tempo reale di dati tra veicolo e veicolo e tra questi e l’infrastruttura viaria.

Allo stesso tempo, c’è da migliorare l’offerta di aree di parcheggio con relativi servizi. In una città connessa anche il parcheggio dovrà essere gestito in maniera automatizzata ed efficiente.

Secondo lo studio, almeno un miliardo di dollari entro il 2015 sarà investito in soluzioni smart parking (contro i 460 milioni di dollari stimati per il 2021).