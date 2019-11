Nell’ambito della conferenza saranno approfonditi lo stato di applicazione del Regolamento Ue (GDPR) e le prospettive per la protezione dei dati in Europa e in altre aree del mondo, con uno sguardo specifico al ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati. chiusura del percorso formativo del progetto T4Data.

Esponenti delle Autorità di protezione dati ed esperti provenienti da vari Paesi dell’Unione europea si incontreranno il 15 novembre a Roma per partecipare alla conferenza dal titolo “All’altezza delle sfide: uno sguardo alla protezione dei dati e oltre”.

Nell’ambito della conferenza saranno approfonditi lo stato di applicazione del Regolamento Ue (GDPR) e le prospettive per la protezione dei dati in Europa e in altre aree del mondo, con uno sguardo specifico al ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nel settore pubblico. Saranno illustrati i risultati del progetto e le esperienze delle Autorità che vi hanno partecipato. Si parlerà anche delle sfide che le nuove e vecchie tecnologie comportano sul piano operativo per chi deve controllare e promuovere il rispetto delle norme. Interverranno, tra gli altri, Angelo Tofalo Sottosegretario di Stato alla Difesa, Franco Ippolito Presidente della Fondazione Basso, Giuseppe Busia Segretario generale del Garante per la privacy.

L’evento sarà ospitato dal Centro Alti Studi del Ministero della Difesa e verrà trasmesso in diretta streaming sul web (il link sarà presto disponibile sul sito istituzionale del Garante).

La sala ospiterà un pubblico di rappresentanti istituzionali, membri delle Autorità di controllo e studiosi del settore.

La conferenza chiude il percorso del progetto T4Data (ossia “Training For Data“), importante occasione di formazione delle Autorità di protezione dati e dei RPD degli organismi pubblici nell’applicazione del Regolamento e nella soluzione di eventuali questioni interpretative.

Il progetto è nato nel 2018 dalla collaborazione tra le Autorità di 5 Paesi Ue: Bulgaria, Croazia, Italia, Polonia e Spagna; è coordinato dalla Fondazione “Lelio e Lisli Basso”, ed è finanziato con i fondi del Rights, Equality and Citizenship Programme dell’Unione europea (2014-2020).

T4Data ha sviluppato e messo a disposizione un ampio set di iniziative e strumenti dedicati ai RPD, con seminari sul territorio che hanno coinvolto centinaia di partecipanti in tutta Italia, un ciclo di webinar fruibili su una piattaforma dedicata e un dettagliato manuale, in lingua italiana e inglese, per supportare l’applicazione del GDPR.

Per approfondimenti su T4Data e per informazioni sull’evento del 15 novembre, è possibile consultare la pagina web del Garante Privacy e la pagina web della Fondazione Lelio e Lisli Basso coordinatore di progetto.