GDPR in sanità

Di Gianmarco Vanoncini,Nadia Tomasi

EDITORE Outsphera Edizioni

EAN 9788894412758

Data di pubblicazione: 2020

Prezzo: 18,00

L’evoluzione della normativa in materia di tutela dei dati personali ha generato l’esigenza di avere a disposizione una guida ragionata che consenta ai titolari del trattamento e a tutte le persone coinvolte nella gestione dei dati di seguire un processo logico, pratico e funzionale per la corretta applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) [Regolamento (UE) 2016/679] e del Decreto 101 del 10 agosto 2018 che ha disciplinato, in Italia, il quadro normativo in materia di tutela dei dati personali.

Questo volume, che non sostituisce la consulenza di un professionista del settore, mira a fare chiarezza, anche attraverso numerosi esempi, nell’articolato panorama normativo soprattutto con riferimento agli step che devono essere seguiti da titolari e responsabili del trattamento al triplice scopo di agevolare i professionisti della sanità che a buon diritto devono concentrarsi sulla loro prestazione medica e sul loro operato, essere rispettosi dell’etica della privacy e per evitare sanzioni evitabili.