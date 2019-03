“Obblighi di correttezza, trasparenza e principio della limitazione della finalità previsti dalla normativa privacy possono promuovere condizioni per ristabilire la correttezza dei rapporti commerciali. Occorre perciò una maggiore consapevolezza della nuova geografia dei poteri. L’Europa non può diventare una colonia nell’imperalismo digitale, ma deve chiedere che tutti giochino alla pari“.

E’ quanto ha affermato Antonello Soro, presidente dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali intervenendo al convegno ‘GDPR Day‘, l’evento che simboleggia l’allineamento della Repubblica del Monte Titano ai princìpi del Regolamento UE 2016/679.

La giornata di lavori infatti, si tiene a poche settimane dalla ratifica della legge 171, che allinea la Repubblica ai principi del GDPR europeo.

