Gdpr, i 10 articoli più letti nel 2017

Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore nell’Unione europea la ‘Privacy 2.0’. Concretamente diventa pienamente applicabile in tutti gli Stati membri regolamento europeo della protezione dei dati personali (RPD) – spesso indicati con l’acronimo inglese DPO (Data Protection Officer). Il nuovo regolamento sostituirà l’attuale normativa interna dei singoli Paesi sulla protezione dei dati personali. Uscirà quindi di scena il Codice della privacy oggi applicato in Italia e contenuto nel Dlgs 196/2003. L’Italia, la PA e le imprese sono pronti?

Ecco 10 articoli (tra i più letti dai nostri lettori) per conoscere bene il Gdpr.

La principale novità del GDPR, applicabile dal 25 maggio 2018, è l’estensione dell’obbligo a tutti i titolari. Il gruppo di lavoro WP29, chiarisce che la responsabilità del titolare deve essere commisurata secondo la sua capacità.

Il nuovo regolamento Ue sulla Data Protection (GDPR) sarà completamente operativo fra meno di un anno, a partire dal 25 maggio 2018. Ecco cinque miti da sfatare.

L’adeguamento del regolamento generale sulla protezione dei dati ultimamente è accompagnato da una serie di falsi luoghi comuni. Vediamone alcuni insieme.

La nomina del DPO (Data Protection Officer) per la Pubblica Amministrazione, è obbligatoria ai sensi dell’art. 37, al punto da poter affermare che debba essere strutturato uno specifico ufficio per attendere agli adempimenti connessi.

Con la nuova normativa, sarà obbligatorio notificare all’Autorità, entro 72 ore dall’avvenimento, qualsiasi violazioni di dati e informare del problema le persone a cui si riferiscono i dati, pena sanzioni fino a 20 milioni di euro o pari al 4% del fatturato internazionale.

Il punto della situazione del Garante europeo per la protezione dati Giovanni Buttarelli e del collega italiano Antonello Soro sulle priorità per imprese e pubbliche amministrazioni in vista del Nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione Dati (GDPR).

Antonello Soro, Garante Privacy, in occasione del convegno sul nuovo regolamento europeo sulla Data protection organizzato a Cagliari da PrivacyItalia: ‘Dal 25 maggio non ci saranno più parti dell’Europa in cui gli OTT potranno godere di un trattamento differenziato rispetto a quello della Germania o dell’Italia’.

La Commissione Ue sembra aver raccolto la sfida della tutela della privacy e della protezione dei dati personali con l’approvazione del nuovo GDPR anche se ancora resta da scrivere il fondamentale tassello della privacy digitale.

Il volume ha lo scopo di aiutare le aziende ad aggiornarsi e allinearsi alla nuova normativa. Alberto Miscia (MailUp): “Il GDPR si pone come strumento di competizione economica rilevante: da mero argomento giuridico a tema strategico per la nuova economia dei dati”.