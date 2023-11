Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha dichiarato mercoledì (1 novembre) di aver adottato una decisione vincolante che vieterà a Meta, proprietario di Facebook e Instagram, di utilizzare i dati personali degli utenti per annunci mirati senza il loro esplicito consenso.

L’ordinanza elimina la base giuridica utilizzata da Meta per trattare liberamente i dati personali dei suoi utenti in Europa per indirizzare gli annunci pubblicitari, una pratica che ha reso l’azienda fondata da Mark Zuckerberg una delle aziende più redditizie al mondo.

Servirà consenso informato

Invece, Meta avrà ora bisogno di un chiaro consenso da parte dei suoi utenti per continuare a raccogliere i propri dati, un nuovo protocollo che dovrà affrontare anche un intenso controllo legale tra gli attivisti della privacy e i regolatori europei.

L’ultima ordinanza “imporrà un divieto di trattamento dei dati personali per la pubblicità comportamentale sulla base giuridica del contratto e dell’interesse legittimo in tutto lo Spazio economico europeo”, ha detto il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), l’organizzazione ombrello dei dati nazionali autorità di protezione.

Aziende come Meta utilizzano i dati degli utenti per pubblicare annunci altamente mirati e hanno faticato a rispettare le rigide regole del regolamento sulla privacy dei dati del 2018 dell’UE (GDPR).

In attesa dell’ordinanza, Meta ha dichiarato lunedì (30 ottobre) che a partire da questo mese gli utenti di Facebook e Instagram in Europa potranno pagare gli abbonamenti per utilizzare i social network senza pubblicità.

Versione a pagamento, Ue più tranquilla?

Meta ritiene che questa mossa per offrire abbonamenti attenuerà le preoccupazioni dei regolatori dell’UE sulla raccolta dei dati e sul modo in cui gli annunci vengono mirati.

“Meta ha già annunciato che daremo alle persone nell’UE e nello Spazio economico europeo (SEE) l’opportunità di dare il proprio consenso e, a novembre, offriremo un modello di abbonamento per conformarsi ai requisiti normativi”, ha detto un portavoce di Meta.

La società ha affermato che i 30 membri dell’EDPB dell’EEA (i 27 membri dell’UE più Islanda, Norvegia e Lichtenstein) sono a conoscenza del suo piano di consenso da settimane e che è stata pienamente impegnata con loro per arrivare a un risultato soddisfacente.

“Questo sviluppo ignora ingiustificatamente quell’attento e solido processo normativo”, ha aggiunto Meta.

Meta ha affermato che un tribunale dell’UE ha stabilito che un modello di abbonamento è “una forma valida di consenso per un servizio finanziato dalla pubblicità”, ma il noto attivista per la privacy online Max Schrems ha criticato questo approccio che prevede la fine del monitoraggio solo per gli utenti a pagamento.

“Combatteremo questo problema su e giù per i tribunali”, ha detto Schrems all’inizio di questo mese.

È giunto il momento di conformarsi

L’EDPB ha affermato di aver preso la decisione a seguito di una richiesta dell’autorità di regolamentazione dei dati norvegese, che all’inizio di quest’anno ha imposto il divieto di inviare agli utenti di Facebook e Instagram annunci pubblicitari mirati basati sui loro dati personali che la piattaforma di social media aveva raccolto senza il loro esplicito consenso.

La decisione dell’EDPB costringe l’autorità irlandese di regolamentazione dei dati, la Commissione per la protezione dei dati, che ha autorità sulle operazioni di Meta in Europa, ad adottare misure finali sulla questione entro due settimane, con un divieto di mancato consenso che entrerà in vigore una settimana dopo.

L’EDPB ha affermato che Meta è stata informata martedì (31 ottobre) della decisione e che ha indicato che intende chiedere il consenso per utilizzare i dati personali per indirizzare gli annunci pubblicitari che gli utenti vedono quando utilizzano le app.

“L’EDPB prende atto della proposta di Meta di basarsi su un approccio basato sul consenso come base giuridica” e ha affermato che tale proposta è in fase di valutazione.

I numeri di Meta

Alla fine del 2022 Facebook contava circa 300 milioni di utenti giornalieri in Europa, su circa due miliardi di utenti in tutto il mondo, con gli europei che generavano circa un quinto delle vendite pubblicitarie di Meta.

Perdere la capacità di indirizzare gli annunci pubblicitari potrebbe infliggere un duro colpo finanziario a Meta se gli inserzionisti riducessero la loro spesa più di quanto sborsano gli europei per un’esperienza senza pubblicità: 9,99 euro al mese sul web o 12,99 euro sui telefoni cellulari.

La presidente dell’EDPB Anu Talus ha affermato che la decisione di imporre un divieto è stata presa dopo che si è scoperto che Meta non aveva rispettato gli ordini emessi alla fine dello scorso anno.

“È giunto il momento che Meta renda conformi i propri trattamenti e interrompa i trattamenti illegali”, ha affermato.