Garante Privacy, chi sono i nuovi candidati

Sono online sui siti della Camera dei deputati, del Senato e del Garante della privacy le nuove candidature per l’elezione dei componenti del Garante per la protezione dei dati personali. I nuovi candidati sono anche i favoriti? Ecco chi sono:

Gli elenchi aggiornati al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati: i nuovi candidati sono individuabili dal doppio asterisco (**).

Il Collegio dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali è composta da 4 componenti: due devono essere eletti dalla Camera e due dal Senato. I quattro avranno poi il compito di eleggere il Presidente del Collegio e in caso di pareggio sarà eletto il più anziano. Il mandato per il Collegio dell’Autorità è di sette anni, non rinnovabile.