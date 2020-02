Gara Consip per il Cloud, le big del tech nelle cordate

Si stanno costituendo le cordate per l’assegnazione della gara Cloud da 1,2 miliardi di euro varata da Consip.

Si stanno costituendo le cordate per l’assegnazione della gara Cloud da 1,2 miliardi di euro varata da Consip, che ha pubblicato la nuova gara “Servizi applicativi in ottica Cloud e servizi di PMO”, completando il primo gruppo di gare strategiche programmate, nell’ambito del Piano delle gare strategiche ICT – definito da Agid, in attuazione del Piano triennale dell’informatica nella P.A. 2019-2021.

Le cordate

Queste cordate hanno a capo i grandi player della rete. Si sa che una di esse è capeggiata da Amazon, mentre in un’altra si sta configurando l’asse Tim-Google, figlio dell’accordo sul cloud siglato dalle due aziende lo scorso mese di novembre.

La gara è in corso, vedremo alla fine chi vincerà.

Non è però escluso che la società che si aggiudicherà la gara non possa dar luogo in seguito ad accordi con le società che si sono piazzate alle spalle.

L’iniziativa

L’iniziativa è uno strumento per realizzare servizi digitali disegnati sulla centralità del cittadino, sulla semplificazione delle interazioni con la PA, sull’efficienza operativa e l’agilità tecnologica; favorire il riuso applicativo migliorando la qualità e la standardizzazione del software; gestire e innovare i processi di sviluppo e gestione del portafoglio applicativo.

Base d’asta 1,2 miliardi

L’accordo quadro, del valore base d’asta di 1,2 miliardi, è suddiviso in 9 lotti, di cui 5 dedicati ai servizi applicativi (multifornitore) e 4 di supporto al Program Management Office – PMO (monofornitore). La durata dell’accordo quadro è di 18 mesi, periodo nel quale potranno essere attivati contratti con durata massima di 48 mesi.

I lotti di servizi applicativi mettono a disposizione un ampio catalogo di servizi IT finalizzati a supportare la trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica, anche attraverso la realizzazione di applicazioni cloud-native, la migrazione al cloud, l’evoluzione delle applicazioni esistenti, l’adeguamento e il relativo mantenimento.

I lotti di PMO mettono a disposizione servizi a supporto della pianificazione dei progetti IT tramite i servizi di project management, demand management e change management, nonché servizi di supporto alla gestione dei contratti applicativi (monitoraggio, customer satisfaction).