Gaming Microsoft in ottima salute: introiti in aumento del 39%

Gli ultimi rapporti finanziari pubblicati da Microsoft hanno messo in evidenza cifre molto positive per la divisione gaming dell’azienda.

Microsoft ha infatti pubblicato i risultati del quarto trimestre dell’anno fiscale 2018, che copre il periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

I dati fanno registrare un incremento del 39% delle entrate della divisione gaming, il 36% in più in ambito di software e servizi. In aumento dell’8% su base annua il numero di utenti Xbox Live attivi, per un totale di 57 milioni. La cifra rappresenta un leggero calo rispetto ai 59 milioni toccati, ma la flessione è stata definita fisiologica per il periodo.

Molto buoni anche i ricavi complessivi del segmento gaming, che nell’anno fiscale ha raccolto 10.353 miliardi di dollari.