Una storia lunga 40 anni, per un’industria che non smette di crescere ed entro il 2026 è stimata raggiungere i 321 miliardi di dollari di valore a livello mondiale. Ecco la classifica di Newzoo sulle aziende che rappresentano i 10 Top Player del mercato globale.

L’industria del gaming non conosce crisi o difficoltà, ecco la classifica delle 10 società più grandi al mondo

Il mondo del gaming è cambiato profondamente negli ultimi 20 anni circa. I più vecchi (e più brutti) videogiochi hanno intrattenuto la Generazione X, cioè i nati negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, ma poi sono arrivati i videogiochi di nuova concezione, più esperienze digitali che semplice intrattenimento, o forse qualcosa di più.

Tekken, Tomb Raider, Super Mario, Resident Evil, Metal Gear Solid, Street Fighter, non sono solamente dei titoli storici, ma anche dei contenuti audiovisivi che hanno fatto il box office al cinema, senza contare tutto la coda del merchandising (dalle magliette ai gadget, dalle card ai giocattoli e i giochi da tavolo).

L’evoluzione delle console da gioco, come Xbox 360, Wii e Playstation, ha permesso agli sviluppatori di contenuti di sbizzarrirsi a partire dagli anni 2000, con l’arrivo di altri titoli storici come Grand Theft Auto, The Sims, Halo, Call of duty, Guitar Hero e Wii Sports.

Si arriva così ai nostri giorni, con i videogiochi che hanno allietato interi pomeriggi (e intere nottate) della Generazione Z, con Cyberpunk 2077, The Last of Us, Ghost, Demon’s Souls, Assassin’s Creed, Doom Eternal, o Final Fantasy.

Industria e aziende della Top Ten mondiale

Un’industria mondiale che oggi vale 130 miliardi di dollari e che entro il 2026 è stimata raggiungere i 321 miliardi di dollari di valore. Un settore che non conosce crisi, anzi, la pandemia da Covid-19 ha alimentato ulteriormente le vendite e gli investimenti e il metaverso potrebbe rappresentare un’ulteriore salto in avanti, anche perché il videogioco non è più visto come un’attività “da piccoli”, ma è in grado di intrattenere persone di ogni età, che abbiano 10 o anche 80 anni.

Uno studio di Newzoo, rilanciato da Venturebeat, ha stilato la classifica delle 10 società di gaming più rilevanti al mondo per ricavi (tutte assieme hanno realizzato entrate pari a 126 miliardi di dollari).

#10, Bandai Namco Entertainment

Al decimo posto troviamo la Bandai Namco Entertainment, società con sede in Giappone e filiali anche negli Stati Uniti e in Francia, che può vantare una capitalizzazione di mercato pari a 15 miliardi di dollari.

È nota soprattutto per titoli stotici come Pac-Man, Tekken e Dragon Ball, ma Bandai Namco possiede anche i diritti di distribuzione di alcuni dei contenuti anime più popolari, tra cui Naruto e One Piece (sia per la carta stampata, sia per la televisione, sia per il cinema, sia per internet).

#9, Ubisoft

Al nono posto c’è Ubisoft, uno dei più noti sviluppatori di videogiochi digitali, fondato nel 1986 in Francia, oggi conta più di 40 filiali in tutto il mondo.

Tra i titoli più popolari di Ubisoft trovisamo Assassin’s Creed, Rainbow Six, Prince of Persia, Watch Dogs e The Division. Il patrimonio netto della società è stimato attorno ai 4,5 miliardi di dollari nel 2021, mentre le sue vendite hanno raggiunto quasi 2,3 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2020-21, uno dei più redditizi nella storia dell’azienda.

#8, Take-Two

All’ottavo posto c’è l’americana Take-Two, società specializzata nello sviluppo e la distribuzione di contenuti per il gaming interattivo, sia su web, sia su piattaforme mobili, in download e in streaming, in particolare sotto le etichette proprietarie Rockstar Games e 2k.

Take-Two Interactive offre anche giochi dei principali editori concorrenti, come Electronic Arts, Ubisoft Entertainment, Activision Blizzard e di sviluppatori di terze parti indipendenti tramite la loro etichetta editoriale.

#7, Epic Games

Al settimo posto c’è Epic Games, altra società americana che sviluppa software e contenuti di gaming dal 1991. Gears of War, Fortnite e Infinity Blade sono state le tre serie di titoli più famose che abbia mai pubblicato.

Il valore dell’azienda è aumentato in seguito al notevole successo dei suoi numerosi marchi e ha raggiunto i 30 miliardi di dollari di valore nel 2021, anche grazie ad uno store online particolarmente ricco e ben curato.

#6, Electronic Arts

Salendo al sesto posto troviamo un altro gigante a stelle e strisce del gaming mondiale, Electronic Arts, che da anni ormai sviluppa, pubblica e distribuisce software di intrattenimento interattivo su scala mondiale.

Tra i suoi giochi più famosi possiamo elencare Madden NFL e FIFA Soccer, Apex Legends e Dragon Age, Mass Effects e The Sims.

#5, Activision Blizzard

Entrando nella Top Five del gaming mondiale, troviamo l’ennesima società americana, Activision Blizzard, che dal 2008 ha sfornato sotto il suo marchio gran numero di giochi diversi, molto popolari, tra cui Call of Duty, Destiny e World of Warcraft.

La società ha prodotto anche giochi eSports molto famosi, come Overwatch, League of Legends e StarCraft II. Oggi è inserita nella Fortune 500 e il suo patrimonio netto è valutato 72 miliardi di dollari (2021).

#4, Tencent

Al quarto posto incontriamo la prima impresa cinese di settore, la Tencent. Una holding fondata nel 1998 che solo negli ultimi anni si è specializzata anche nel videogaming, rendendolo più accattivante e avveniristico grazie all’integrazione di tecnologie di nuova concezione, tra cui l’intelligenza artificiale e i servizi online a valore aggiunto.

Tencent è entrata ufficialmente a far parte del mainstream del gaming mondiale nel 2011, quando ha acquistato la maggior parte delle azioni di Riot Games. Oggi ha anche una piccola partecipazione in Epic Games.

Il portafoglio include giochi famosi come Path of Exile, Clash of Clans e Age of Conan. Nel 2021 ha incassato 68 miliardi di dollari di vendite, raggiungendo una capitalizzazione di mercato pari a 560 miliardi di dollari.

#3, Nintendo

Al terzo posto troviamo la giapponese Nintendo, che è di fatto una delle società di videogiochi più antiche e di maggior successo al mondo. Meglio conosciuta per i titoli del calibro di Super Mario, Zelda e Pokémon, ma anche Donkey Kong (classe 1981), ad oggi ha venduto 5 miliardi di videogiochi e 790 milioni di console NES.

#2, Xbox Game Studios

Salendo al secondo posto ecco che incontriamo la Xbox Game Studios della Microsoft, una delle società di gaming più famose, con le storiche sedi di Redmong e Washington, da cui poi sono dipartite filiali operative in molti altri Paesi come Gran Bretagna e Canada.

Nel 2021 le entrate sono state pari a 3,8 miliardi di dollari, mentre l’11% delle vendite totali sono rappresentate dalla console Xbox.

#1, Sony Interactive Entertainment

In cima alla classifica c’è la leggendaria Sony Interactive Entertainment, azienda fondata nel 1993 a Tokyo e che oggi offre giochi per qualsiasi piattaforma e canale.

La sua Playstation (o semplicemente PS), oggi alla quinta generazione, è entrata nelle case della gran parte dei gamers di tutto il pianeta, con titoli come God of War e Uncharted, Bendy and the Ink Machine, Gravity Rush 2, Last Guardian, LittleBigPlanet 3, Ratchet & Clank Future, A Crack in Time, Resident Evil 6 HD Remaster, Shadow of the Colossus Collection (PS4), Star Wars Battlefront II Rogue One, X-Wing VR Mission (PSVR) e Superhot VR (PSVR).

Solo su Playstation 5 nel 2021 la Sony ha venduto prodotti per 25 miliardi di dollari. Nel 2026 dovrebbe arrivare sul mercato mondiale la sesta generazione di PS.