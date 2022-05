Più di metà delle case sono passate in fibra in Europa e il trend dell’FTTH/B è in costante crescita. E’ quanto emerge dal report presentato oggi dall’FTTH Council Europe, relativo alla copertura in 39 paesi, secondo cui il rollout delle nuove reti in fibra prosegue a ritmo sostenuto in Europa.

Un trend che secondo le stime dell’FTTH council continuerà anche nel periodo 2022–2027.

Il grosso della crescita si concentrerà in Germania, Regno Unito e Italia tutti paesi con una forte presenza di rame, che ha frenato una maggiore domanda di larghezza di banda più a lungo della maggior parte degli altri paesi.

La diffusione della fibra nelle aree rurali meno coperte rispetto alle città metropolitane sta prendendo maggiormente piede.

Questi in sintesi i punti centrali della conferenza annuale dell’FTTH Council Europe, in corso a Vienna, dove l’associazione che raccoglie le principali telco europee ha fatto il punto sullo sviluppo della fibra con tre report, realizzati da Idate: il 2022 Market Panorama in Europe, l’FTTH Forecasts for Europe 2022-2027, FTTH/B Global Ranking e l’FTTH/B in Rural Areas.

Scarica il report il 2022 Market Panorama in Europe

Scarica l’FTTH Forecasts for Europe 2022-2027

Scarica l’FTTH/B Global Ranking

Scarica l’FTTH/B in Rural Areas

Tutti i rapporti si basano sugli ultimi dati disponibili di settembre 2021. I rapporti confermano i continui progressi nell’introduzione della fibra, con la connettività full-fibra una chiara priorità per le autorità dell’UE, i governi nazionali e gli attori del mercato in tutta Europa.

Panorama del mercato:

Il numero totale di case passate con Fiber to the Home (FTTH) e Fiber to the Building (FTTB) nell’UE391 ha raggiunto quasi 198,4 milioni di case nel settembre 2021, rispetto ai 176,3 milioni di settembre 2020.

I principali traslochi in termini di abitazioni cedute in numero assoluto sono Francia (+4,3 milioni), Regno Unito (+3,4 milioni), Germania (+2,4 milioni) e Italia (+1,5 milioni).

La top 5 dei tassi di crescita annui in termini di abitazioni abbandonate è guidata da Belgio (+109%), Grecia (+90%), Cipro (+83%), Regno Unito (+80%) e Austria (+62% ). Il tasso di copertura FTTH/B nell’UE39 ammonta ora al 57% (in aumento del 4,5%) e il tasso di copertura nell’UE27+Regno Unito raggiunge quasi la metà delle abitazioni totali: il 48,5% (in aumento del 4,6%). Questi dati confermano la continua tendenza al rialzo che si osserva da diversi anni di seguito.

Nuovi abbonati in fibra FTTH, Italia nella top 5 europea

Il numero di abbonati FTTH e FTTB nella regione EU39 ha raggiunto 96 milioni, con EU27+UK che rappresentano il 60%. I 5 mercati in più rapida crescita in termini di nuovi abbonati sono stati Francia (+3,8 milioni), Spagna (+1,2 milioni), Romania (+1 milione), Italia (+820mila) e Regno Unito (+765mila).

Entro settembre 2021, il tasso di adozione dell’FTTH/B dell’UE392 è ​​salito al 48,5% (in aumento del 3,6% rispetto all’anno precedente). La crescita è stata ancora più rapida nell’UE27+Regno Unito, dove il tasso di adozione ha raggiunto il 52,4% (+5,6%).

I provider di servizi Internet alternativi costituiscono ancora la maggior parte degli operatori FTTH/B, con circa il 57% delle abitazioni totali nell’UE39 passate da ISP alternativi e circa il 39% dagli ISP storici, con il restante 4% costituito da comuni/servizi pubblici. Nel complesso, si registra una forte tendenza all’accelerazione della diffusione della fibra con un fermo impegno a coprire sia le aree urbane che quelle rurali.

In Germania, Uk e Italia il 58% delle famiglie da coprire

In termini di abitazioni ancora da coprire, i tre paesi rappresentano il 58% del numero totale di famiglie da coprire: Germania con più di 32 milioni, Regno Unito con più di 21 milioni e Italia con più di 13 milioni. I primi 3 paesi mostrano chiari segnali di progresso in corso nel 2022.

“I dati dell’ultimo Market Panorama confermano che il lancio della fibra avanza costantemente a un ritmo sempre più veloce. Possiamo affermare con sicurezza che siamo sulla strada giusta per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di connettività dell’UE stabiliti dalle strategie “Gigabit Society 2025” e “Digital Compass 2030”, ma l’attuale slancio deve essere mantenuto e affinché ciò avvenga il sostegno a livello politico e normativo sarà fondamentale”, ha detto Eric Festraets, Presidente del FTTH Council Europe.

“I dati mostrano chiaramente che stiamo realizzando grandi progressi in termini di implementazione della fibra, contribuendo così alla doppia transizione digitale e verde che rimodellerà il modo in cui gli europei lavorano, vivono e fanno affari”, ha detto Vincent Garnier, direttore generale del FTTH Consiglio Europa. “La piena connettività in fibra sarà fondamentale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi dell’UE in materia di clima e sostenibilità. Inoltre, la pandemia di Covid-19 ha portato a un maggiore traffico di dati e a una maggiore domanda, dimostrando chiaramente la necessità di intensificare l’implementazione e l’adozione di FTTH”.

Classifica globale FTTH/B:

I dati di settembre 2021 mostrano che 20 paesi hanno raggiunto un tasso di penetrazione superiore al 50%. La classifica mondiale dei primi 5 è guidata dagli Emirati Arabi Uniti con il 97%, seguiti da Singapore (95,8%), Cina (94,9%), Corea del Sud (91,1%) e Hong Kong (86,2%). Nella regione europea, per il terzo anno consecutivo, l’Islanda è in cima alla classifica di penetrazione FTTH/B europea con un tasso di penetrazione del 78,4%. Segue la Spagna (68,4%) e il terzo posto sul podio dei leader della fibra è occupato dalla Svezia (64,4%). 7 paesi hanno superato il tasso di penetrazione del 50% (Islanda, Spagna, Svezia, Portogallo, Norvegia, Romania, Lettonia). Nel complesso, si può osservare che i paesi dell’Europa orientale e nordica mostrano tassi di penetrazione relativamente più elevati, principalmente a causa di un intervento statale proattivo a favore dell’espansione della fibra.