Ceo

Canal+

Frank Cadoret ha iniziato la sua carriera in Chirurgical Equipement nel 1981 come Corporate Controller. Nel 1983 è entrato nel Gruppo Thomson come Head of Management Control della controllata di elettrodomestici SAVEMA, prima di diventare CEO della società nel 1985.

Nel 1988 è entrato nel Gruppo Chaffoteaux & Maury come Director for France (2000 dipendenti), dove ha guidato un’ampia trasformazione della società. Cadoret è poi passato al Gruppo Volkswagen-Audi nel 1992 in qualità di Director of Operations.

Nel 1995 è entrato nel gruppo di tlc SFR come CEO del C2GSM, il ramo retail di SFR, prima di essere nominato Deputy CEO di SFR con la responsabilità per B2B, B2C e Wholesale.

In tale posizione ha svolto un importante ruolo nello sviluppo di SFR. Nel 2004 è stato nominato Director di Neuf Telecom prima dell’acquisizione e integrazione in SFR della società nel 2008.

Nel 2010 Cadoret è stato promosso Deputy CEO del Gruppo SFR. Dopo la cessione della società, sotto la sua supervisione, al Gruppo Altice nel 2014, Frank Cadoret è entrato nel gruppo Vivendi, attivo nel campo dei media e dell’entertainment, come Managing Director.

Dopo aver gestito numerosi progetti cruciali per Vivendi, è entrato nel Gruppo Canal+ come CEO per la Francia.

Nato nel 1957, si è laureato alla ESSCA Business School nel 1980.