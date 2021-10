Cresce il pubblico del campionato mondiale ABB FIA Formula E. Complessivamente l’audience è aumentata del +32%, l’incremento maggiore in Germania e Brasile.

Le monoposto più veloci del mondo con motore elettrico hanno conquistato un gran numero di sportivi in tutto il mondo. Secondo quanto comunicato dalla ABB FIA Formula E World Championship, durante la stagione 2021 il pubblico cumulativo che ha seguito le gare dei bolidi elettrici ha raggiunto i 316 milioni in tutto il mondo.

Complessivamente si è registrato un aumento di audience del +32% si base annua grazie a nuovi e più estesi accordi in chiaro in diversi mercati chiave e questo nonostante le misure di lockdown ancora presenti in diversi Stati.

Il 62% degli spettatori ha seguito le dirette live delle gare e non solamente gli highlights o i servizi televisivi dedicati.

Quest’anno, da febbraio ad agosto, si è svolta la settima stagione della Formula E, con un totale di 15 gare, mentre il titolo mondiale è stato assegnato alla Mercedes guidata dal pilota olandese Nyck de Vries.

A livello di singoli Paesi, l’aumento maggiore di pubblico televisivo si è avuto in Germania, con un +338% rispetto alla scorsa stagione, seguita dal Brasile, +286%, dalla Gran Bretagna, +156%, e quindi dall’Italia, con un +128%.

Nel nostro Paese la manifestazione è stata trasmessa in diretta televisiva da Italia Uno (6 gare, in HD sulla piattaforma satellitare gratuita tivùsat) e Sky (13 gare).

Il prossimo ABB FIA Formula E World Championship dovrebbe partire il prossimo gennaio 2022, con un calendario di 16 gare in 12 città.