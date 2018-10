Da oggi, primo ottobre 2018, il Comune di Firenze subentra nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), uno dei capisaldi del Piano Crescita Digitale. Dopo Parma, Milano e Torino, per citare le città più grandi, anche il capoluogo toscano è ora nell’anagrafe digitale, composta, al momento, da 628 Comuni, per un totale di 8,9 milioni di abitanti. Per capire l’importanza di questo traguardo e conoscere i vantaggi per i cittadini abbiamo intervistato Lorenzo Perra, l’assessore all’innovazione tecnologica e sistemi informativi di Firenze.

Key4biz. Perché è importante questo traguardo?

Lorenzo Perra. L’obiettivo è di far convergere i dati anagrafici di tutti i cittadini in un’unica base dati a livello nazionale. Il Ministero dell’Interno stima che entro il 2018 saranno “migrati” ad ANPR i dati di quasi un quarto degli italiani, circa 14 milioni di cittadini, compresi appunto – da oggi, primo ottobre 2018 – quelli dei cittadini fiorentini. C’è da notare che, grazie al fatto che molti progetti di adeguamento tecnologico dei sistemi anagrafici locali stanno adesso giungendo a conclusione, nell’ultimo anno c’è stata un’impennata delle adesioni ad ANPR e che, quindi, è probabile che la migrazione totale si possa compiere entro i prossimi due anni.

La migrazione totale realizzerà la piena “circolarità” del dato anagrafico, permettendo di accedere in tempo reale ad informazioni aggiornate a tutte le Istituzioni che ne hanno bisogno, a vario titolo e per le finalità di pubblica utilità da ciascuna perseguite: si pensi ad esempio all’importanza di avere un aggiornamento costante della situazione dei cittadini per le forze dell’ordine, o per enti come l’INPS, l’Agenzia delle Entrate, la Motorizzazione civile, etc. Dati che tuttora sono trasmessi con tempi differiti e differenti dai Comuni.

Key4biz. Quali saranno i vantaggi per i cittadini?

Lorenzo Perra. I vantaggi sono parecchi:

La possibilità per chiunque di ottenere in tutto il territorio nazionale le certificazioni che gli servono, semplicemente rivolgendosi al Comune dove ci si trova (chiaramente, devono essere entrambi Comuni già “subentrati” in ANPR);

L’immediatezza del disbrigo delle pratiche che riguardano due Comuni (già subentrati): per esempio, i cambi di residenza da un Comune all’altro;

La maggiore efficienza delle istituzioni citate, come polizia, carabinieri, INPS, etc. che, chiaramente, si riflette in servizi più snelli ed efficaci per la comunità.



Key4biz. Il Comune di Firenze ha concretizzato il subentro all’ANPR con il supporto tecnico di chi?

Lorenzo Perra. Sogei, AgID e Team digitale si sono impegnate e continuano a farlo a livello nazionale. Il Comune di Firenze ha fruito da parte di questi enti di un buon supporto tecnico ma è stata importante anche la loro funzione di stimolo e aggiornamento sull’andamento del progetto.

Localmente, comunque, ci si è avvalsi del supporto del fornitore DataManagement Italia dell’applicativo Akropolis di gestione dei dati anagrafici, stato civile ed elettorale, applicativo che ha sostituito il vecchio l’anno scorso, anche con l’obiettivo di agevolare la migrazione di Firenze ad ANPR.

Key4biz. La digitalizzazione, in generale, del Comune di Firenze a che punto è?

Lorenzo Perra. Il Comune di Firenze è una delle città italiane che per prime hanno avviato un percorso di digitalizzazione dei servizi in città. Sin dal 2003 Firenze è stato capofila di uno dei più estesi progetti di e-government di enti locali in Italia, con oltre 50 municipalità coinvolte, il progetto PEOPLE, che ha fatto sì che dal 2005 l’intera area metropolitana fiorentina offra centinaia di modalità di interazione digitale con i cittadini, con un parco di servizi online e di utilizzo molto elevato.

I nostri servizi online, circa un centinaio, nell’intero 2017 hanno avuto 690.000 accessi tramite il Centro Servizi Territoriale di Linea Comune, con 11.4M € di transato online e 118.000 transazioni nell’intero 2017. Nel corso del 2018 abbiamo raggiunto il 40% di accessi ai nostri servizi e-government da mobile.