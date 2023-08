Il pacco “Fiocco Giallo” è tra le ultime iniziative che Poste Italiane dedica ai suoi dipendenti. Un cofanetto con dei prodotti per la cura del bebè inviato direttamente a casa dei genitori per festeggiare il nuovo nato.

Il progetto “Fiocco Giallo” di Poste Italiane

Il pacco “Fiocco Giallo” è tra le ultime iniziative che Poste Italiane dedica ai suoi dipendenti. Un cofanetto con dei prodotti per la cura del bebè inviato direttamente a casa dei genitori per festeggiare il nuovo nato.

Nel video si può seguire il viaggio, la consegna in diretta del pacco e il commento della mamma che lo riceve: “Come ricevere un dono da un amico caro”.

Come ricevere il dono

Poste festeggia con un dono l’arrivo di un bebè in casa dei dipendenti e augura il meglio ai genitori regalando un cofanetto colmo di prodotti di qualità per la cura e l’igiene del neonato inviato al papà e alla mamma. “Fiocco Giallo”, questo il nome della confezione regalo, è un omaggio utile e garbato per festeggiare il lieto evento.

Tutti i dipendenti che diventano genitori per nascita, adozione o affido preadottivo di un neonato possono ricevere il loro “Fiocco Giallo” da 1 mese prima della data presunta di nascita oppure entro 1 mese dalla data effettiva di nascita del neonato.

L’iniziativa è partita e a fine luglio sono già arrivate 252 richieste (via Intranet o App PosteXTe per Android e iOS), per bambini già nati (60%) o attesi (il restante 40%) tra luglio e agosto, con una partecipazione che vede coinvolte fino ad oggi 19 regioni, 67 province e 170 comuni, di cui 28 Piccoli Comuni.