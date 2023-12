Fine tutela e offerte di Natale: come valutare le proposte luce e gas

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Si avvicina un periodo molto caldo sul fronte delle bollette luce e gas. Le ultime settimane dell’anno, infatti, tradizionalmente portano i fornitori a proporre tariffe e promozioni speciali, approfittando dell’atmosfera natalizia e festosa.

Per la fine del 2023 è lecito aspettarsi ancora più offerte del solito, dal momento che nei prossimi mesi milioni di famiglie dovranno dire addio al regime tutelato e passare al mercato libero.

In un momento così delicato, è estremamente importante sapere come valutare la convenienza delle tariffe luce e gas proposte dagli operatori e saper analizzare le offerte disponibili, per sapere qual è la soluzione migliore per la propria famiglia ed evitare di incappare in truffe o raggiri. Se si ha intenzione di approfittare del periodo natalizio per valutare il passaggio al mercato libero è una buona idea verificare quali sono le tariffe migliori del periodo usando il comparatore di SOStariffe.it. Mettendo a confronto le promozioni e le offerte degli operatori con le tariffe migliori del mercato si può avere un’indicazione generale riguardo alla loro convenienza.

Cosa succede con la fine del mercato tutelato

Il conto alla rovescia per la fine del mercato tutelato è ufficialmente iniziato. Si parte il 10 gennaio 2024, con la fine del regime di tutela per il mercato del gas, e si prosegue con il 1° aprile 2024, quando terminerà il regime di maggior tutela per le utenze dell’energia elettrica.

Chi è ancora nel mercato tutelato non deve preoccuparsi: in ogni caso la propria fornitura non verrà interrotta e l’ARERA ha predisposto un passaggio graduale al mercato libero per chi non sceglie autonomamente un diverso fornitore.

Per quanto riguarda il mercato del gas, al termine del regime tutelato l’utenza rimarrà con lo stesso fornitore con condizioni economiche e contrattuali simili a quelle delle offerte PLACET di gas naturale a prezzo variabile (il prezzo seguirà l’andamento dell’indice PSV). Le cose cambiano per il mercato elettrico: in questo caso, al termine del mercato tutelato chi non ha scelto un fornitore sul mercato libero passa al Servizio a Tutele Graduali.

Attraverso delle aste territoriali (che si svolgeranno a inizio gennaio) l’ARERA individuerà i fornitori a cui saranno assegnate le utenze che non hanno fatto il passaggio al mercato libero. Per questo servizio transitorio, che avrà durata massima di tre anni, le condizioni contrattuali ed economiche saranno definite da ARERA.

Come valutare le offerte luce e gas e le promozioni natalizie

Complice l’imminente fine del mercato tutelato, è lecito aspettarsi un aumento delle offerte dei fornitori di luce e gas. Per chi è nel mercato tutelato è importante informarsi per tempo, per sapere quali sono i passaggi da completare per passare al mercato libero e per non rischiare di incappare in offerte poco convenienti.

Il rischio più grande è quello di trovarsi alle prese con proposte contrattuali che fanno leva sulla paura e che possono portare ad attivare contratti costosi o con condizioni contrattuali svantaggiose, rischiando di far aumentare la propria spesa per le bollette.

Prima di prendere in considerazione eventuali promozioni natalizie dei fornitori di luce e gas è molto importante tenere a mente alcune informazioni:

La continuità della fornitura è sempre garantita. Anche chi non sceglie un fornitore sul mercato tutelato può continuare a usare l’elettricità e il gas senza alcuna variazione e non rischia il distacco delle utenze;

è sempre garantita. Anche chi non sceglie un fornitore sul mercato tutelato può continuare a usare l’elettricità e il gas senza alcuna variazione e non rischia il distacco delle utenze; Il cambio di fornitura è possibile in qualsiasi momento e non comporta costi;

è possibile in qualsiasi momento e non comporta costi; Se ci si rende conto di aver attivato un’offerta poco conveniente o si teme di aver subito una truffa si può recedere gratuitamente dal contratto esercitando il diritto di ripensamento entro 14 giorni.

Anche se c’è il rischio che alcuni fornitori spregiudicati approfittino del periodo particolare per proporre offerte non vantaggiose per gli utenti, non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. Nella maggior parte dei casi i fornitori luce e gas hanno ottime offerte e questo potrebbe essere un buon momento per trovare la tariffa ideale per risparmiare sulle bollette.

Quando si valutano le promozioni natalizie luce e gas è importante concentrare l’attenzione in particolare su:

Costo unitario dell’energia e del gas . Il primo è espresso in euro a kWh e il secondo in euro per Smc;

. Il primo è espresso in euro a kWh e il secondo in euro per Smc; Quota fissa richiesta dal fornitore e applicata in bolletta mensilmente o annualmente;

richiesta dal fornitore e applicata in bolletta mensilmente o annualmente; Tipo di tariffa . La distinzione è essenzialmente tra offerte a prezzo indicizzato e a prezzo bloccato: nel primo caso il costo dell’energia e del gas vengono aggiornati periodicamente sulla base dell’andamento del prezzo all’ingrosso (di solito il PUN per l’elettricità e il PSV per il gas), mentre nel secondo caso il prezzo rimane costante per un certo periodo di tempo, generalmente pari a 12 o a 24 mesi;

. La distinzione è essenzialmente tra offerte a prezzo indicizzato e a prezzo bloccato: nel primo caso il costo dell’energia e del gas vengono aggiornati periodicamente sulla base dell’andamento del prezzo all’ingrosso (di solito il PUN per l’elettricità e il PSV per il gas), mentre nel secondo caso il prezzo rimane costante per un certo periodo di tempo, generalmente pari a 12 o a 24 mesi; Sconti, vantaggi esclusivi e promozioni, che possono essere utili per ridurre ulteriormente l’impatto delle bollette sul bilancio familiare.

Prima di attivare una qualsiasi offerta, è sempre utile compararla con le altre proposte disponibili sul mercato, per valutarne l’effettiva convenienza e per capire se e quanto permette di risparmiare. Usando il comparatore di SOStariffe.it questo confronto risulta veloce e intuitivo. Inserendo una stima dei propri consumi annui si può capire in modo ancora più preciso quali sono le tariffe che soddisfano al meglio i propri bisogni.