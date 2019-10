Fiducia e Data Protection, il nuovo mantra per le telco

Le telco devono cambiare pelle e puntare sui nuovi servizi digitali e sulla fiducia che ispirano nei consumatori per guadagnare nuove aree di business nell’era della digitalizzazione spinta in cui ci troviamo immersi. Le esigenze dei consumatori stessi stanno rapidamente cambiando, i dati e la loro trasmissione sono sempre più centrali e per questo le società di telecomunicazioni devono adeguarsi a questo nuovo trend globale, così come si adeguerà la nuova Commissione Ue. I commissari più strettamente legati all’evoluzione del digitale, fra cui in primo luogo Margrethe Vestager e a seguire Sylvie Goulard, Didier Reynders e Mariya Gabriel, saranno al lavoro per affermare i principi europei e mettere a disposizione, in maniera sicura, ai cittadini tutti gli strumenti digitali che desiderano.

Comunicazione multipiattaforma

In questo contesto, i consumatori Ue sono molto interessati ai servizi basati sui dati e alla comunicazione multipiattaforma su diversi canali.

Il modo di comunicare è radicalmente cambiato rispetto al passato: i consumatori usano diversi strumenti di comunicazione, che vanno dai servizi di messaggistica criptata alle app. I pacchetti dati offerti dalle telco sono fra le voci più interessanti per i clienti.

Offerte bundle

E oggi come oggi i consumatori vogliono prima di tutto delle offerte pacchettizzate. I clienti tendono ad essere più soddisfatti con offerte bundle piuttosto che singole. Inoltre, le offerte sono sempre più personalizzate e profilate e vanno ben al di là della semplice connettività. Fra i servizi inclusi ci sono l’accesso diretto a servizi video premium, musica in streaming e storage cloud personalizzato.

Per attirare i clienti, le telco si concentrano sempre di più su un approccio multicanale: i consumatori usano sempre più app basate sull’AI, portali online e social, così come canali tradizionali come negozi e il telefono.

Lo smartphone al centro del progetto

Lo smartphone è sempre più centrale in questo contesto come strumento di comunicazione principe con il cliente, anche per l’accesso di contenuti online da parte di portatori di disabilità.

Fiducia e Data Protection

Ma quali sono i vantaggi delle telco rispetto agli altri player del mondo digitale? In primo luogo, gli operatori devono puntare sul rapporto privilegiato basato sulla fiducia con i clienti. Il settore telecom ispira fiducia nei clienti anche grazie alla regolazione. Privacy e controllo in sicurezza dei dati dei clienti diventano quindi chiavi centrali di questo rapporto fiduciario fra operatori e clienti sempre più desiderosi di trovare un partner di fiducia per la gestione sicura dei loro dati in rete. E’ soprattutto questo il nuovo campo di gioco su cui le telco devono puntare ad occhi chiusi.

Resta comunque necessario per le telco continuare ad investire sulle reti 4G, 5G e in fibra per garantire un servizio sempre all’avanguardia.