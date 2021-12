Fibra FTTH in Spagna, KKR rileva il 49% di Reintel per 971 milioni di euro

Il fondo americano KKR rileva il 49% di Reintel, la controllata di Red Electrica specializzata in fibra ottica, per un totale di 971 milioni di euro.

Non soltanto l’Italia nel mirino di KKR. Il fondo americano interessato a Tim ha rilevato per 971 milioni di euro il 49% della spagnola Reintel, la costola che gestisce la rete in fibra che fa capo a Red Electrica, il principale gestore energetico spagnolo.

Reintel gestisce una rete in fibra ottica di oltre 50.000 km di cavi, dislocati lungo cavi elettrici e linee ferroviarie, e garantisce un accesso neutrale a tutti gli operatori del settore.

In Spagna KKR è già proprietario del quarto operatore mobile Masmovil insieme con i fondi Cinven e Providence, nel frattempo ha lanciato un’offerta amichevole e non vincolante per rilevare la totalità di Tim e in precedenza aveva fatto un’offerta anche per l’ex incumbent olandese KPN.

Lo spin off di Reintel è soltanto una delle tante operazioni che in questo periodo stanno interessando la valorizzazione delle reti FTTH in Europa, che da tempo suscitano l’interesse dei grandi investitori infrastrutturati.

Tra l’altro, l’interesse dei grandi fondi istituzionali per la fibra FTTH è giustificato da un modello di business basato su infrastrutture critiche, difficilmente replicabili che prevedono investimenti e ritorni di lungo periodo.