Videointervista a Roberto Monini Bonini, Sales Manager di Metallurgica Bresciana, alla presentazione del progetto Meglio (Measuring Earthquakes signals Gathered with Laser Interferometry on Optic Fibers) ‘La fibra ottica di Open Fiber per lo studio dei terremoti. Così i sensori della rete ascoltano le onde sismiche’ che si è tenuta ad Ascoli Piceno il 21 ottobre. “E’ una grande novità e una grossissima speranza per il futuro, perché possiamo dare una sensibilità maggiore non soltanto per per il digital divide ma per l’umanità in generale“, ha detto Monini Bonini.

