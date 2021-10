Videointervista a Francesco Carpentieri, Responsabile Ingegneria del Trasporto di Open Fiber, alla presentazione del progetto Meglio 'La fibra ottica di Open Fiber per lo studio dei terremoti'.

Videointervista a Francesco Carpentieri, Responsabile Ingegneria del Trasporto di Open Fiber, alla presentazione del progetto Meglio ( (Measuring Earthquakes signals Gathered with Laser Interferometry on Optic Fibers) ‘La fibra ottica di Open Fiber per lo studio dei terremoti. Così i sensori della rete ascoltano le onde sismiche’ che si è tenuta ad Ascoli Piceno il 21 ottobre. “La rete sperimentale di 30 chilometri si trova fra Ascoli e Teramo, ma un domani potrà essere estesa a livello nazionale e anche sotto gli oceani”, ha detto Carpentieri.

