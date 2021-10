Videointervista a Davide Calonico, Responsabile Divisione di Metrologia Quantistica all’INRiM (Istituto nazionale ricerca metrologica) alla presentazione del progetto Meglio (Measuring Earthquakes signals Gathered with Laser Interferometry on Optic Fibers) ‘La fibra ottica di Open Fiber per lo studio dei terremoti. Così i sensori della rete ascoltano le onde sismiche’ che si è tenuta ad Ascoli Piceno il 21 ottobre. “Questa sperimentazione mette l’Italia all’avanguardia perché prende un sensore realizzato in ambiente scientifico e lo mette su una rete commerciale di telecomunicazioni, creando così una fonte di dati in più per la sismologia”, ha detto Calonico.

