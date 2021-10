Videointervista a Andrè Herrero, Primo Ricercatore dell’INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) alla presentazione del progetto Meglio (Measuring Earthquakes signals Gathered with Laser Interferometry on Optic Fibers) ‘La fibra ottica di Open Fiber per lo studio dei terremoti. Così i sensori della rete ascoltano le onde sismiche’ che si è tenuta ad Ascoli Piceno il 21 ottobre. “La fibra va a casa della gente, quindi è una maniera di sfruttare una rete esistente per registrare le onde dei terremoti in luoghi non raggiunti dalle nostre strumentazioni”, ha detto Herrero.

