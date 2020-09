FiberCop, operazione non ancora notificata a Bruxelles

L’operazione per la creazione di FiberCop, la società della rete secondaria di Tim (58%) partecipata da Kkr (37,5%) e Fastweb (4,5%) dopo il conferimento del 20% detenuto in Flash Fiber, non è stata ancora notificata alla Commissione Ue. Secondo l’Ansa, l’esecutivo comunitario ha fatto sapere di continuare a seguire da vicino gli sviluppi della situazione e delle relative intese societarie che coinvolgono Tim e, in prospettiva, anche Open Fiber con il progetto AccessCo.

Ieri il Cda di Tiscali ha ribadito il possibile ingresso nel capitale di FiberCop da parte della società. Nelle slide di presentazione di FiberCop. Tim prevede nel 2021 ricavi di 1,2-1,3 miliardi, un Ebitda di circa 900 milioni di euro e con un debito di 3 miliardi di euro.

Secondo il regolamento europeo sulle concentrazioni, ricorda sempre l’Ansa, spetta alle società notificare le singole operazioni a Bruxelles. Ma l’antitrust Ue è tenuta a valutare tutte le operazioni con una dimensione europea determinata in base a soglie fissate per il fatturato, salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del proprio giro d’affari totale all’interno di un solo Stato membro.

Rete unica inedita in Europa

A Bruxelles si osserva anche che lo sviluppo di una rete in fibra gestita da un unico soggetto non ha precedenti in Europa dove prevale il principio della separazione tra la proprietà dell’infrastruttura e chi offre servizi.

C’è da dire che, al contrario, l’operazione FiberCop è già stata invece notificata presso le autorità italiane, Agcom e Agcm, nonché a Palazzo Chigi, per la valutazione dell’operazione sotto il profilo del golden power.

