Festa della mamma, le iniziative di Poste Italiane per la parità di genere

Anche quest’anno Poste Italiane festeggia la Festa della Mamma, domenica 12 maggio, promuovendo diverse iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti.

Attualmente la presenza femminile in Poste Italiane è pari al il 53,5%. È donna il 44% dei componenti del CDA e il 46% dei quadri e dirigenti. E’ donna anche il 60% dei direttori dei circa 12.800 Uffici Postali, la rete sulla quale l’Azienda ha costruito la sua storia e la sua forza.

Numeri che testimoniano l’impegno costante dell’Azienda nelle politiche di parità di genere, della diversità e dell’inclusione. Va ricordato che nel 2024 Poste Italiane ha ottenuto per il quinto anno consecutivo la certificazione “Top Employers” per la qualità delle politiche in tema di organizzazione e valorizzazione delle risorse umane.

L’Azienda ha introdotto negli anni numerose iniziative volte a valorizzare l’equilibrio di genere, il supporto della maternità e della paternità, e lo sviluppo della leadership femminile.

Le tante iniziative di Poste Italiane per la parità di genere

Ad esempio, per le mamme esiste un percorso dedicato denominato Lifeed Genitori, che ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze maturate durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione. Il programma si rivolge non solo alle neomamme e ai neopapà ma anche, più in generale, ai genitori di figli fino ai 18 anni ed è un percorso per rendere l’esperienza genitoriale un “master” in competenze trasversali, essenziali anche per la crescita professionale.

Per le neomamme è disponibile anche il programma Mums at work, che ha l’obiettivo di facilitare il rientro delle donne, supportandole nella ricerca di un equilibrio fra il nuovo ruolo di madri e quello di lavoratrici con un percorso di coaching dedicato, per facilitare il ritorno al lavoro dopo il periodo di maternità.

L’asilo PosteBimbi, presente nelle sedi di Roma e Bologna, rappresenta una delle azioni di welfare promosse nei confronti dei genitori dipendenti al fine di conciliare tempi di vita personale e professionale. La finalità è garantire alle famiglie un servizio educativo flessibile in relazione ai ritmi di lavoro e in grado di coniugare professionalità e qualità nel pieno rispetto delle esigenze di ciascun bambino/a (da 3 mesi a 3 anni), del naturale processo di crescita e dei valori espressi dalla famiglia.

Le cartoline filateliche in formato puzzle, ecco come funzionano

Poste Italiane ha realizzato per l’occasione due colorate cartoline filateliche, che saranno in vendita al prezzo di 1,00€ (in formato puzzle al prezzo di 5,00€) negli uffici postali con sportello filatelico, oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale.

Negli stessi Spazio Filatelia sarà disponibile, dal 6 al 13 maggio, anche l’annullo speciale a datario mobile, mentre negli uffici postali con sportello filatelico l’annullo lineare da utilizzare insieme a quello a datario mobile.

Ecco come funziona la cartolina in puzzle dedicata alla Festa della Mamma: si scrive il messaggio, si rompe il puzzle, si spedisce in una busta già affrancata.

Chi riceve la cartolina dovrà ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio ricevuto.

Questa iniziativa offre un’ulteriore opportunità a ogni collezionista e a coloro che vogliono ricordare in modo originale questa giornata così speciale, rappresentando infine anche un modo per sostenere l’importanza della scrittura e per conservare nel tempo il prezioso ricordo di questa ricorrenza.