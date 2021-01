Il Garante precisa: “È falsa la scadenza dell’11 gennaio 2021 per manifestare l’eventuale opposizione all’inserimento dei propri dati personali nel Fascicolo sanitario elettronico”. I vantaggi del FSE durante la pandemia.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è uno degli strumenti per contrastare la pandemia. Perché?

Per diversi motivi, tra cui:

Non devi recarti, necessariamente, dal medico di base per la prescrizione diagnostica o specialistica: una volta emessa la ricetta elettronica, è presente, automaticamente, sul fascicolo sanitario elettronico. (Qui lo abbiamo raccontato bene)

In Emilia Romagna, il risultato dei tamponi Covid effettuati in farmacia è disponibile dopo 15 minuti sul FSE. (Guarda il video).

Fascicolo Sanitario Elettronico attivato solo da 28 milioni di cittadini

Due esempi pratici per mostrare i tanti vantaggi del Fascicolo Sanitario Elettronico, disponibile, finalmente, in tutte le Regioni (ad ottobre 2020 ne mancavano due), ma attivato solo da 28 milioni di cittadini. Il resto degli italiani ha sempre la possibilità di attivare il FSE, infatti è giunta oggi la precisazione del Garante privacy riguardo ad una presunta scadenza dell’11 gennaio 2021.

Fascicolo Sanitario Elettronico, Garante privacy: “Nessuna scadenza per l’inserimento di dati”

“Tale scadenza non esiste ed è priva di qualsiasi fondamento normativo”, ha dichiarato il Garante per la protezione dei dati personali, che ha anche spiegato:

“La normativa di recente introdotta (art. 11 decreto legge “Rilancio”) prevede che, a decorrere dal maggio 2020, a prescindere da qualsivoglia manifestazione di consenso dei cittadini, i dati di tutte le prestazioni sanitarie fruite vadano a confluire automaticamente nel Fascicolo sanitario elettronico. Al riguardo, peraltro, sempre in relazione alle notizie circolate nei giorni scorsi, il Garante precisa che comunque, anche a seguito di tale alimentazione automatica del FSE, i dati sanitari dei cittadini non saranno accessibili al personale sanitario in assenza di uno specifico consenso del singolo cittadino”.

Fascicolo Sanitario Elettronico, come si attiva?

Come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico?

Se sei in possesso di una Tessera Sanitaria con chip (TS-CNS) abilitata, di una carta d’identità elettronica italiana (CIE) o di un’utenza SPID, puoi accedere al FSE della tua Regione.

Ogni cittadino per accedere o per attivare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico deve rivolgersi alla propria regione di assistenza. A questo link le informazioni sui Fascicoli Sanitari Elettronici regionali.