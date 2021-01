L’Emilia Romagna avvia la seconda campagna di screening epidemiologico sulla pandemia di Covid-19. Dal 21 dicembre scorso è possibile eseguire tamponi rapidi in farmacia con esito finale in 15 minuti e risultato immediatamente consultabile sul fascicolo sanitario elettronico (Fse).

Dopo gli oltre 332 mila test seriologici eseguiti a partire da ottobre 2020, ora è la volta dei tamponi a tappeto per una platea di più di 2 milioni di cittadini.

“Prosegue lo sforzo organizzativo ed economico della Regione e delle farmacie per disporre di una misura in più per arginare la curva epidemica, offrendo la possibilità ai cittadini di verificare, gratuitamente e in totale sicurezza, se sono entrati in contatto con il virus”, si legge in una nota diffusa da Lepida, società in-house della Regione.

Tamponi rapidi, come fare il test in farmacia

Il tampone potrà essere effettuato/ripetuto una volta al mese, fino al 20 giugno 2021.

Il video che spiega come eseguire i test

L’elenco delle farmacie aderenti, a cui il cittadino si può rivolgere per prenotare il tampone rapido, è consultabile sul sito della Regione

Per la nuova campagna, Lepida ha aggiornato il portale Farmacie, nella sezione “Screening”, già utilizzata per i test sierologici, apportando le necessarie modifiche e integrazioni e consentendone la messa in esercizio in modo tempestivo.

Una volta fatto il tempone, entro 15 minuti il farmacista registrerà l’esito dell’analisi sul portale

regionale, in modo che sia trasmesso al Medico di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di assistenza e al Medico di Medicina Generale.

Risultato disponibile su FSE

Il risultato sarà immediatamente disponibile anche su FSE (anche per i figli e con delega per altre persone) e consultabile quindi sia attraverso il sito, sia attraverso la APP ER Salute.

ER Salute è stata tra le prime applicazioni regionali utilizzabili per l’accesso ai servizi sanitari online e ad utilizzare in via esclusiva l’autenticazione con SPID (Sistema pubblico per l’identità digitale).

Un servizio, come spiegato nella nota, che in pochi click consente di consultare i propri documenti sanitari, compresi i referti di test sierologici e tamponi; prenotare, disdire e pagare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di medicina del lavoro e sanità pubblica, ritirare i farmaci prescritti; ricevere gli inviti e gli esiti relativi a campagne di screening della propria Azienda sanitaria di assistenza, consultare il proprio certificato vaccinale aggiornato.

Tamponi gratuiti e su base volontaria

Il tampone sarà gratuito per le persone con disabilità e i loro familiari conviventi.

Lo era già per scolari e studenti fino a 18 anni, i genitori e sorelle/fratelli, altri famigliari conviventi, i nonni, gli stessi farmacisti (qui la lista completa di chi è destinatario della nuova campagna gratuita e su base volontaria).