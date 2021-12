Appuntamento il 16 dicembre a Roma per il lancio della nuova iniziativa FAPAV. L’obbiettivo, attraverso una serie di spot e una campagna social, è di dare voce alle storie di giovani talenti, raccontando la passione che alimenta i loro sogni, che poi è la magia su cui si basa il rapporto tra spettatori e prodotto audiovisivo. Il teaser trailer.

Legalità, lavoro, preparazione e tanta creatività, sono questi gli ingredienti da cui ripartire per una nuova fase di crescita del settore dell’audiovisivo nazionale, soprattutto a seguito dell’esplosione dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sull’industria, il circuito delle sale cinematografiche, l’intera filiera e sui posti di lavoro.

La FAPAV – Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, presenta il prossimo 16 dicembre 2021 alle 11:30 alla Casa del Cinema di Roma la nuova campagna “We Are Stories”, promossa a tutela e sostegno dell’intera industria audiovisiva e per avvicinare il pubblico alle tante storie e alle aspirazioni dei futuri protagonisti del settore.

Il teaser trailer della nuova campagna FAPAV

Giovani e studenti che sognano di diventare artisti e professionisti del settore audiovisivo e che nei mesi di lockdown hanno trovato nei loro sogni e nelle loro aspirazioni la spinta per continuare a sperare nel futuro.

Ispirati da film e serie tv, di cui abbiamo apprezzato l’offerta sulle piattaforme online legali, durante i mesi più lunghi del lockdown, questi ragazzi hanno sentito il bisogno di esprimersi e hanno continuato a scrivere e immaginare nuove storie per realizzare i propri sogni.

Dopo il successo della campagna “Io Faccio Film”, che ha mostrato i retroscena dietro alla macchina da presa e il lavoro dei professionisti del settore audiovisivo, la nuova iniziativa “We Are Stories” ha come obbiettivo, attraverso una serie di spot e una campagna social ADV, di dare voce alle storie di giovani talenti, raccontando la passione che alimenta i loro sogni, che poi è la magia su cui si basa il rapporto tra spettatori e prodotto audiovisivo e dell’industria culturale.

Per questo la FAPAV si è sempre battuta per la difesa del diritto d’autore e la valorizzazione dei contenuti, perché da una parte la ripartenza economica del settore è strettamente legata al rispetto della legalità, al fine di garantire il corretto sfruttamento delle opere, e dall’altra è alimentata anche dai sogni delle giovani generazioni e dalla spinta della loro creatività, che va tutelata per offrire loro un futuro professionale.

Fondamentale, a tal proposito, è l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri a novembre del Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/790 sul Diritto d’Autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale.

In un contesto come quello attuale, caratterizzato da un ambiente digitale che è profondamente cambiato negli anni, la Direttiva europea sul Copyright rappresenta un passo importante e decisivo per la tutela del diritto d’autore online e del futuro delle nuove generazioni di professionisti dell’audiovisivo e del cinema.

La campagna “We Are Stories” ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’AGCOM, dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e ha ottenuto il riconoscimento della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. Numerose sono le collaborazioni messe in campo tra cui: Cinecittà, Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Alice nella Città e Luiss Business School.