FAPAV: nominato il nuovo Comitato Direttivo, nuovi ingressi in Federazione

L’Assemblea della FAPAV, Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, ha nominato oggi i nuovi componenti del Comitato Direttivo per il biennio 2019 – 2020.

Sono stati confermati membri: Egidio Viggiani (EAGLE PICTURES); Stefano Longhini (MEDIASET); Giampaolo Letta (MEDUSA); Giuseppe Zonno (RAI CINEMA); Richard Borg (UNIVERSAL PICTURES INT. ITALIA); Giulio Carcano (THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA); Fabrizio Ioli (WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA).

Sono stati eletti dall’Assemblea Luciana Migliavacca (MUSTANG ENTERTAINMENT), Nicoletta Zucchelli (RAI) e Roberto Scrivo (SKY ITALIA).

L’Assemblea ha inoltre ratificato il passaggio di APA, Associazione Produttori Audiovisivi, da Membro Ordinario a Membro Permanente e l’ingresso del Presidente APA, Giancarlo Leone, nel Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è altresì composto dal Segretario Generale FAPAV, Federico Bagnoli Rossi, e dai Presidenti dei Membri Permanenti e dai loro delegati: Walter Vacchino (ANEC), Carlo Bernaschi (ANEM), Luigi De Laurentiis (ANICA/FILMAURO), Cristina Morgia (MPA) e Roberto Paris (UNIVIDEO/UNIVERSAL PICTURES H.E. ITALIA).

Sono stati infine confermati Consiglieri Delegati: Luigi De Laurentiis e Egidio Viggiani.

“Annunciamo con piacere l’ingresso in Federazione di tre nuovi Associati: Arnoldo Mondadori Editore, SKY Italia e Sun Film Group”, ha dichiarato Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV.

“FAPAV sta proseguendo la sua crescita confermandosi un punto di riferimento per la lotta alla pirateria in un momento così decisivo per la tutela dei contenuti sul web. Grazie anche al rafforzamento della compagine associativa proseguiremo le nostre attività con ancora più determinazione, lavorando in sinergia con le Istituzioni di riferimento e tutti i player di mercato”.

Nel corso della riunione sono stati forniti agli Associati aggiornamenti in merito alle molteplici attività condotte in questi primi mesi dell’anno, dall’enforcement alla comunicazione, e delineate le principali iniziative che vedranno coinvolta la Federazione nei prossimi mesi.

“Il prossimo 11 luglio all’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma presenteremo l’indagine 2018 sulla pirateria audiovisiva in Italia condotta da Ipsos per FAPAV: un’occasione importante per continuare ad approfondire tutti gli aspetti del fenomeno e per riflettere sulle migliori strategie da porre in essere per il suo contrasto” – ha dichiarato il Segretario Generale FAPAV annunciando la data dell’evento FAPAV/Ipsos.