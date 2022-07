Secondo gli ultimi dati della ricerca FAPAV/Ipsos il consumo pirata di contenuti sportivi è aumentato dal 10% del 2019 al 15% del 2021. Il Presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi: “E’ necessario implementare ed aggiornare le procedure di enforcement in un contesto che è in continuo mutamento, anche tecnologico”.

Si è tenuta la riunione del Tavolo Tecnico Istituzionale del mondo dello sport convocato dalla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, Valentina Vezzali, e alla quale hanno partecipato rappresentanti di Mef, Mise, Ministero del Lavoro, Inps, Agenzia delle Dogane e Monopoli e Agenzia delle Entrate.

Per la prima volta è intervenuta anche la FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali che, attraverso il suo Presidente Federico Bagnoli Rossi, ha illustrato ai presenti gli ultimi dati aggiornati sulla pirateria audiovisiva in Italia, diffusi lo scorso 21 giugno, e le priorità per la tutela del comparto.

“Ringraziamo la Sottosegretaria Vezzali per l’invito ad intervenire e l’attenzione dimostrata nei confronti di un fenomeno che costituisce purtroppo un forte freno allo sviluppo del mercato legale” – ha dichiarato il Presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi.

Federico Bagnoli Rossi

“Secondo gli ultimi dati della ricerca FAPAV/Ipsos il consumo pirata di contenuti sportivi è aumentato dal 10% del 2019 al 15% del 2021. Per la prima volta, inoltre, abbiamo stimato il danno causato dalla pirateria degli eventi sportivi live e che ammonta a 267 milioni di euro” – ha precisato Bagnoli Rossi.

“E’ necessario implementare ed aggiornare le procedure di enforcement in un contesto che è in continuo mutamento anche dal punto di vista tecnologico e dove è sempre più fondamentale la tempestività delle azioni di contrasto, soprattutto nei confronti di un contenuto, come quello live, il cui valore economico è massimo in occasione dello svolgimento dello stesso” – ha proseguito Bagnoli Rossi.

Grande è l’attenzione sul fronte istituzionale nazionale ed europeo per quanto riguarda le novità sul tema e nello specifico sul Digital Services Act e la Proposta di Legge nazionale in materia di antipirateria. “L’auspicio è che l’iter della Legge possa proseguire speditamente portando ad un necessario adeguamento degli strumenti a disposizione” – ha dichiarato il Presidente FAPAV.

Importante non tralasciare le attività di comunicazione. A tal riguardo la Federazione ha recentemente lanciato la campagna “We Are Stories”, promossa in collaborazione con ANEC, ANICA, APA, MPA e UNIVIDEO e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’AGCOM, dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e il riconoscimento della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

Tanti i temi importanti di cui si è parlato anche oggi in occasione del convegno indetto dall’Associazione Cittadinanza Digitale, in coordinamento con il Senato della Repubblica e su iniziativa del Senatore Stefano Corti, e al quale hanno partecipato, oltre ai Sottosegretari Giuseppe Moles ed Anna Ascani, il Commissario AGCOM Massimiliano Capitanio, rappresentanti delle Istituzioni, del Governo e delle associazioni a conferma di una grande comunione di intenti trasversale e dell’obiettivo condiviso di contrastare un fenomeno, quello della pirateria, che provoca danni ingenti al Sistema Paese per circa 1,7 miliardi di euro e 9400 posti di lavoro a rischio.