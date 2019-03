Fake news: sicuri che sia falso?

Andrea Fontana

Data di pubblicazione: 2018

Hoepli editore

ISBN: 9788820388010

Pagine: 274

Prezzo: € 24,90

Prendere decisioni in base alle informazioni disponibili è fondamentale nella vita come nel business. Ma come si fa oggi a decidere se qualcosa è vero o meno? Come sappiamo se una informazione è manipolata, strumentalizzata o semplicemente sbagliata? Le fake news infatti non sono le notizie false, ma le notizie inventate, costruite ad arte per farci vivere e percepire una certa realtà. A volte siamo noi che le inventiamo senza nemmeno accorgercene, diffondendo mis-informazione.

Altre volte lo fanno professionisti con il compito di creare scene di verità in precise operazioni disinformative o propagandistiche di cui siamo testimoni e spesso inconsapevoli diffusori. Questo libro fa chiarezza sui modi in cui oggi le notizie vengono create, diffuse e strumentalizzate, anche grazie a interviste a media expert, giornalisti e professionisti della comunicazione che lo arricchiscono.

L’autore non solo spiega nel dettaglio, con moltissimi esempi, come si alterano, manipolano e diffondono le notizie, ma porta il lettore all’interno di un viaggio, quello del Fakeability Path: un modello usato per illustrare passo dopo passo il sentiero della finzionalità comunicativa, diventata cifra del nostro vivere e percepire sociale. Non viviamo infatti nel reale, ma nel ‘realistico’ – il racconto mediato del reale fatto di link, post, hashtag, filtri, immagini e meme.

Dove la ‘verità’ è una ‘percezione’ che si basa sui racconti credibili che ne facciamo. Le regole della comunicazione sono profondamente cambiate, perché è mutato il paradigma di realtà dentro cui siamo stati educati. Non più vero vs falso, ma vero-falso insieme. Benvenuti nella nuova realtà contro-fattuale.

Andrea Fontana premio Curcio alla cultura 2015, TEDx Speaker, autore. Sociologo della comunicazione e dei media narrativi, ha introdotto in Italia il dibattito teorico e operativo sulla ‘narrazione d’impresa’. È AD del Gruppo Storyfactory, Direttore Didattico del Master di I livello in Marketing Utilities & Storytelling Techniques all’Università di Pavia, docente di Corporate Storytelling presso la stessa Università. Direttore scientifico del semestrale Narrability Journal e Presidente dell’Osservatorio Storytelling. Ha pubblicato con Hoepli Storytelling d’impresa. La guida definitiva (2016), Storytelling for Dummies (2017) e #IoCredoAlleSirene. Come vivere (e bene!) in un mare di fake news (2017).