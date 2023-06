Fair share, l’Italia apre una nuova via nel confronto fra telco e OTT

L’Italia abbandona la linea dell’ex ministro Colao sul Fair share, per guardare attentamente a cosa sta succedendo in Europa, dove diversi Stati membri – fra cui due pesi massimi come Germania e Francia – hanno assunto un atteggiamento riflessivo, per non dire contrario, all’introduzione di una telco tax sulle grandi Big Tech per finanziare le nuove reti in fibra e 5G.

Che l’Italia voglia voltare pagina, e abbandonare così la posizione favorevole al Fair share assunta in passato dall’ex ministro all’Innovazione e alla Trasformazione Digitale Vittorio Colao, oggi nel board di Verizon, che ha un meeting con il commissario alla Concorrenza Margrethe Vestager domani a Bruxelles, lo indicano – leggendo fra le righe – le parole del Sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti:

“Stiamo seguendo con estrema attenzione il dibattito e le posizioni che stanno emergendo in Europa da parte dei diversi attori coinvolti sul tema del cosiddetto fair share – ha detto Butti in una nota – Si tratta di una questione estremamente complessa e per questo auspichiamo che qualunque proposta in via di definizione in sede europea possa essere sostenuta da un’attenta analisi dei costi e dei benefici, affinché si valutino in modo approfondito gli impatti delle misure sullo sviluppo di Internet, oltre che sulla trasformazione digitale di imprese e Pubblica Amministrazione”.

Nei giorni scorsi, a questo proposito è emerso un position paper dell’Olanda, contrario all’introduzione del Fair Share per ragioni soprattutto economiche, che controbattono ad alcune delle principali critiche avanzate dagli operatori, prima fra tutte che l’aumento del traffico, dovuto in larga misura ai grandi generatori di traffico online, abbia fatto lievitare i costi di upgrade delle reti.

Scarica in PDF il position paper dell’Olanda contro l’introduzione del Fair share