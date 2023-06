La maggior parte dei paesi europei si è espressa contro l’ipotesi di introdurre una tassa sulle Big Tech per finanziare le nuove reti in fibra e 5G nella Ue. Position paper olandese.

La maggior parte dei paesi europei si è espressa contro l’ipotesi di introdurre una tassa sulle Big Tech per finanziare la realizzazione delle nuove reti in fibra e 5G nella Ue. Una proposta sostenuta dai principali operatori del Vecchio Continente e sottoposta a consultazione da parte della Commissione di Bruxelles.

In un incontro di giovedì scorso a Lussemburgo con il commissario al Mercato Interno Thierry Breton, i ministri di ben 18 paesi della Ue si sono espressi contro l’ipotesi di introdurre una tassa sull’uso delle reti nei confronti dei grandi generatori di traffico, o in alternativa hanno richiesto ulteriori approfondimenti sull’impatto di una soluzione del genere per procedere.

Scarica in PDF il position paper dell’Olanda contro l’introduzione del Fair share

Fair share, 18 paesi Ue contrari

I ministri europei delle telecomunicazioni hanno citato la mancanza di un’analisi sugli effetti di un prelievo di rete, l’assenza di una carenza di investimenti e il rischio che Big Tech trasferisca il costo aggiuntivo ai consumatori, hanno affermato le persone.

Hanno anche messo in guardia sulla potenziale violazione delle regole di “neutralità della rete” dell’UE, che richiedono che tutti gli utenti siano trattati allo stesso modo, così come possibili ostacoli all’innovazione e una qualità inferiore dei prodotti.

I critici di un prelievo di rete includevano Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Lituania, Malta e Paesi Bassi, hanno detto le persone.

Ma Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Spagna e Cipro sono stati tra i 10 paesi che hanno sostenuto l’idea, ha detto una fonte alla Reuters.

Polonia, Portogallo e Romania hanno preso una posizione neutrale o non l’hanno adottata, hanno detto le persone, ma un’altra persona ha affermato di essere favorevole a una tassa di rete.

Breton dovrebbe pubblicare un rapporto entro la fine di giugno con un riepilogo del feedback fornito da Big Tech, fornitori di telecomunicazioni e altri, che aiuterà a decidere i suoi prossimi passi.

Il position paper olandese

Il governo olandese ha formalizzato le sue critiche nei confronti della telco tax in un position paper, secondo cui non c’è alcuna prova evidente del fatto che la crescita del traffico abbia inciso sull’aumento dei costi per le reti. “Questo perché le apparecchiature di rete diventano sempre più potenti allo stesso prezzo. Omettendo questa intuizione cruciale, si suggerisce un problema che non esiste”, si legge nel documento.

“In realtà i costi totali di rete sono rimasti costanti nonostante la crescita costantemente elevata negli ultimi decenni, mentre i margini di profitto degli operatori di telecomunicazioni europei sono migliorati in modo significativo nell’ultimo decennio”, afferma il documento.

“Proteggere i grandi operatori di telecomunicazioni non dovrebbe essere un obiettivo in sé, poiché gli interessi dei consumatori e delle imprese europei dovrebbero essere in primo piano”, sostengono gli olandesi, citando i 188 miliardi di euro di entrate combinate dei grandi fornitori di telecomunicazioni dell’UE nel 2021 rispetto ai 9 miliardi di Netflix euro di fatturato annuo.

I consumatori pagano già per il traffico

Secondo la tesi del ministro olandese, i consumatori pagano già per il traffico internet tramite l’abbonamento e una ulteriore tassa significherebbe un doppio pagamento per lo stesso servizio a vantaggio degli operatori. “La presenza di contenuti e servizi attraenti è la vera ragione per cui i consumatori sono disposti a pagare per i servizi di una buona e altamente rapida connessione”. Senza l’attrattività di questi servizi online “non vi sarebbe alcuna domanda di connessioni, e di conseguenza non vi sarebbe alcun business model per gli operatori Tlc”.

L’introduzione di un obolo per la rete rischierebbe infine di degradare la qualità della rete, come già avvenuto in Corea del Sud, sostiene il position paper olandese.

