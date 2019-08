Instagram Threads, cos’è la nuova app di Facebook che sfida Snapchat

Facebook sta sviluppando una nuova app di messaggistica chiamata “Threads” che ha lo scopo di promuovere una condivisione più stretta e costante tra gli utenti e i loro amici più cari.

La notizia è stata riportata dal sito americano The Verge, e spiega come Threads (letteralmente ‘Discussioni’), progettata come app complementare per Instagram, invita gli utenti a condividere automaticamente posizione, velocità e durata della batteria con gli amici, insieme a messaggi di testo, foto e video più tipici utilizzando gli strumenti creativi di Instagram. L’app, progettata per essere condivisa con il proprio elenco di “amici intimi” su Instagram, attualmente è stata testata internamente su Facebook.

Prima Direct ora Threads

A maggio, Instagram ha smesso di funzionare su Direct, un’app di messaggistica autonoma che stava sviluppando dalla fine del 2017. All’epoca, i dirigenti affermavano che i beta tester erano frustrati nel dover passare da Instagram a una seconda app ogni volta che volevano inviare un messaggio. Ma la società è rimasta interessata a costruire nuove esperienze di messaggistica, hanno detto i dirigenti. I dipendenti di Instagram che lavorano alla messaggistica sono stati trasferiti nel team di Facebook Messenger all’inizio di quest’anno come parte di un più ampio consolidamento tra la casa madre e la sua acquisizione.

La sfida a Snapchat

Un’app costruita attorno agli amici più stretti potrebbe diventare molto popolare, è ciò che in effetti sta facendo già Snapchat. Gli ultimi dati dicono infatti che l’utente medio di Snapchat trascorre più tempo all’interno dell’app rispetto all’utente medio di Instagram. Threads potrebbe quindi rappresentare l’ennesimo tentativo di Facebook nella ricerca della conquista degli utenti più giovani.

Non è chiaro quando l’app potrebbe essere rilasciata. Instagram al momento non ha fornito nessuna dichiarazione al riguardo. A marzo Mark Zuckerberg, CEO di Facebook, ha dichiarato di vedere la messaggistica privata come il futuro di Facebook Inc. Antitrust a parte.