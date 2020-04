Export, il 4 maggio presentazione del progetto Digital InBuyer China

Promos Italia, in collaborazione con ChinaEU e Netcomm, propone una versione smart del progetto InBuyer 2020 dando vita a Digital InBuyer China, un ambiente di incontri B2B virtuali tra i Paesi Italia e Cina.

A seguito dell’emergenza Covid-19 la maggior parte delle attività produttive sono state temporaneamente sospese, ma le imprese italiane hanno bisogno di ripartire il più presto possibile.

La Cina rappresenta da sempre un mercato strategico per l’Italia, il primo che in questo periodo potrà avviare il processo di ripresa economica post pandemia.

Il progetto Digital InBuyer China

Per questo motivo Promos Italia, in collaborazione con ChinaEU e Netcomm, per sostenere le aziende del territorio e accelerare la loro fase di riavvio, propone una versione smart del progetto InBuyer 2020 dando vita a Digital InBuyer China, un ambiente di incontri B2B virtuali tra i Paesi Italia e Cina.

Il 4 maggio 2020 dalle 15.30 alle 16.30 Promos Italia organizza un webinar per presentare il progetto Digital InBuyer China alle aziende interessate.

Tra gli ospiti:

Marco Angioni, Promos Italia: Presentazione strumento InBuyer 2020

Giulio Finzi, Senior Partner Netcomm Services: Come affrontare le nuove sfide digitali

, Senior Partner Netcomm Services: Come affrontare le nuove sfide digitali Claudia Vernotti, Direttore ChinaEU: Mercato cinese

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi clicca qui.

Il progetto

Promos Italia offre, alle aziende locali appartenenti al settore Beni di Consumo, una concreta opportunità di business attraverso una piattaforma tecnologica che, oltre a facilitare l’avvio di rapporti commerciali tra gli operatori del settore, mette a disposizione delle imprese la possibilità di usufruire di una vetrina personalizzabile volta a promuovere i propri servizi e prodotti.

Il calendario prevede inoltre momenti di live streaming con approfondimenti dedicati a settori specifici che precedono le Digital Incoming Weeks.

Il calendario: