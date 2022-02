eVTOL: dalla Svezia il drone elettrico monoposto da 80 mila euro (video)

Si tratta del drone elettrico “Jetson One” dell’omonima azienda svedese impegnata nella produzione di auto volanti, per l’esattezza di velivoli a decollo verticale o eVTOL. Gli ordini per il 2022 sono esauriti, si stanno prendendo quelli per il 2023. numerose le prenotazioni dall'Italia.

Jetson One, il drone passeggeri per volare in città

Partiamo dal prezzo: 92 mila dollari circa (meno di 80 mila euro, più o meno quanto un’auto sportiva del calibro di Audi, BMW o Chevrolet). Sembra una cifra notevole, ma se pensiamo che stiamo parlando di un piccolo elicottero personale, che vola ad una velocità di 100 km/h, e che con un’autonomia di 20 minuti può portare chiunque in ogni angolo della città in pochissimo tempo, il costo diventa meno insostenibile.

Si tratta del “Jetson One” dell’omonima azienda svedese impegnata nella produzione di auto volanti, per l’esattezza di velivoli a decollo verticale o eVTOL (electric Vertical take-off and landing).

Il nuovo drone monoposto può contare su quattro rotori alimentati con batterie agli ioni di litio e può volare fino ad un’altezza massima di 450 metri circa.

La mobilità aerea urbana

Come anticipato, l’autonomia di volo è ridotta, ma pensato per la mobilità aerea urbana, dove le distanze sono brevi e anche i tempi di percorrenza, potrebbe risultare molto utile per muoversi in ambito cittadino.

E’tutto sommato leggero, circa 90 kg di peso, e può essere spostato facilmente quindi, da una città all’altra, o, nel caso di un privato, da una casa ad un’altra (le sue piccole dimensioni ne facilitano anche il “parcheggio”, entra bene anche in un classico garage di casa).

Per garantire una continuità di volo si possono sfruttare i tanti vertiporti che possono essere realizzati nei punti chiave della città, dagli aeroporti al centro storico, dalle stazioni dei treni agli edifici governativi, per fare un esempio.

In ogni hub di atterraggio/decollo verticale si trovano già le batterie cariche, quindi si tratterebbe solo di cambiarle ogni volta.

Il drone è fornito di un caricabatterie di serie, che ricarica in un’ora circa (230V) o in due ore, se la presa è quella di casa. Assieme ad esso c’è in dotazione anche un paracadute.

Si prendono gli ordini per il 2023, tanti dall’Italia

Un mezzo che potrebbe conquistare fette di mercato in Europa e non solo. Basti pensare che essendo registrato come velivolo ultaleggero chiunque negli Stati Uniti potrebbe pilotarlo, perché non è richiesta licenza di guida e addirittura neanche un addestramento particolare.

Gli ordini per il 2022 del Jetson One sono chiusi, hanno dichiarato dall’azienda produttrice, mentre sono in corso quelli per il 2023: anticipo di 22 mila dollari, gli altri 70 mila dollari alla consegna.

Diversi gli ordini provenienti dall’Italia (Torino, Carpi, Catania, Perugia, Toscana, Campania, Sardegna), come si legge nella lista delle consegne per il 2022 ed il 2023.