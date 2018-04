E’ la piattaforma online Anti-Fake news dell’Unione Europea, e rappresenta l’unico database internazionale di casi di disinformazione accessibile al pubblico.

Nato nel 2015, www.EUvsDisinfo.eu, promette di combattere la disinformazione della propaganda di stato della Russia, che circola da qualche anno nei siti di news europei.

Il sito è gestito dalla East Stratco, una Task Force formata da un gruppo di 14 esperti di comunicazione e lingua russa che a sua volta dipende dall’EEAS, il servizio che assiste l’attività dell’Alto rappresentante UE per gli affari esteri, carica ricoperta in questo momento da Federica Mogherini.

Il team è stato istituito dopo che i capi di Stato e di governo dell’UE hanno sottolineato la necessità di contestare le campagne di disinformazione in corso in Russia nel marzo 2015.

Aggiornato 4-5 volte a settimana, EUvsDisinfo si occupa principalmente di smontare notizie false o imprecise. Per la maggior parte le notizie contenute nell’archivio di EUvsDisinfo riguarda la Russia oppure sono state diffuse da media statali russi notoriamente inaffidabili e inclini alla propaganda.

Le finestre per l’accesso rapido alle aree di navigazione si trovano nella parte alta della home page, con le ultime notizie e analisi “News e and Analysis”. “Disinfo Review” è considerata invece il prodotto di punta della campagna, una rassegna con gli ultimi articoli di notizie che riportano esempi chiave di come la disinformazione del Cremlino si fa strada nello spazio dell’informazione internazionale, così come le notizie e analisi sull’argomento.

La Revisione analizza i messaggi, non il messaggero. Se il messaggio è a) falso, che è determinato dai fatti eb) originario e / o in linea con la normale comunicazione di disinformazione del Cremlino, è incluso nel prodotto.

Completano le sezioni “Dinfo Cases” e “Reading list”, una lista di lettura che comprende una vasta gamma di studi, articoli e rapporti relativi alla diffusione della disinformazione del Cremlino.

I social network non potevano mancare nella strategia comunicativa di EUvsDisinfo.eu, dove hanno già accumulato diverse migliaia di follower sulle due pagine social aperte, Facebook e Twitter.

Un servizio utile e ben ideato, che potrebbe però essere migliorato con l’inserimento di contenuti multimediali e una maggiore interattività.

Buona la grafica ed efficace il livello di accessibilità a pagine e documenti pubblicati, per una soddisfacente esperienza utente, se si conosce almeno la lingua inglese, Russa o il Tedesco.

Contenuti: @@

Grafica: @@

Usabilità: @@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo