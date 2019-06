Oggi si disputano le gare della quarta giornata del Campionato europeo di calcio Under-21 2019. La ventiduesima edizione della manifestazione calcistica internazionale si svolgerà in Italia e San Marino, nelle città di Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine, con un appuntamento a Serravalle per San marino. Stasera c’è grande attesa per la seconda gara degli Azzurri che, dopo la vittoria per 3 a 1 sulla Spagna, troveranno sulla loro strada la Polonia, che a sua volta ha sconfitto per 3 a 2 il Belgio.

Per il pubblico che riempirà il Dall’Ara di Bologna ci si sarà anche la possibilità di accedere alla rete Wifi libera e gratuita progettata e realizzata da Lepida e Regione Emilia Romagna, attraverso la piattaforma “EmiliaRomagnaWiFi wifiprivacy.it”.

Dal bordo campo alle tribune, compresi gli altri spazi necessari allo svolgimento delle attività sportive, l’intero Dall’Ara sarà coperto con i segnali delle installazioni WiFi, sia per le finalità UEFA, sia per il pubblico. Il WiFi regionale, inoltre, sarà presente sin dal calcio di inizio anche allo stadio Manuzzi di Cesena per le tre partite del Girone C degli Europei Under 21 2019.

“EmiliaRomagnaWiFi wifiprivacy.it”, si legge in una nota Lepida, “potrà essere selezionato dal pubblico di Bologna e Cesena per vivere le partite che saranno ospitate presso lo stadio. Il WiFi libero e gratuito, istituito con delibera regionale e diffuso da Lepida sul territorio, consentirà inoltre di realizzare anche presso il Manuzzi gli studi sulla mobilità del pubblico e la gestione di big data, nel massimo rispetto della privacy e secondo le modalità descritte sul sito wifiprivacy.it”.

Per quanto riguarda il Manuzzi di Cesena, inoltre, la presenza di tettoie sugli spalti ha consentito di posizionare gli access point (AP) al di sotto di queste, effettuando una copertura dall’alto del pubblico: “Sono stati quindi posizionati 90 AP da esterno, e a complemento sono stati anche effettuati lavori per la copertura degli spazi indoor dello stadio, integrando ulteriori 10 AP da interno. Ma la vera sfida a Cesena è stata realizzare l’opera durante il campionato, mantenendo la sicurezza dell’impianto e attivando azioni che fossero compatibili con il calendario degli eventi sportivi”.

Relativamente al Dall’Ara di Bologna, invece, i test sono partiti la scorsa estate e si è trattato dell’installazione più imponente tra tutte, con circa 36 000 posti a sedere che possono aumentare fino a 55.000 per i concerti.

Qui è stata prevista l’installazione di 175 AP, di cui 150 outdoor e 25 interni. Anche in questo caso, l’obiettivo primario era offrire i servizi di connettività durante gli incontri e gli eventi, anche con lo scopo di adeguare la struttura alle richieste UEFA.