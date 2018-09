Europe For Creators, un gruppo di cittadini, creativi e quasi 250 organizzazioni ha lanciato la scorsa settimana un movimento per invitare i cittadini e i decision maker a partecipare al dibattito e a far sentire la propria voce a sostegno della Direttiva Europea per il copyright.

Il collettivo ha lanciato il sito web e un account su Twitter dedicati per condividere informazioni sulla Direttiva e incoraggiare i sostenitori a diffonderle. La piattaforma EuropeForCreators.eu si presenta con una grafica molto semplice, forse troppa. I colori predominanti sono il bianco e il rosso.

In alto della home page, in un ambiente grafico poco accattivante e sterile, si trovano le otto tipologie di contenuti che vanno a formare il sito: ‘Home’, ‘FAQ’, ‘Manifesto’, ‘Infografics’, ‘Gallery’, ‘Partners’, ‘Get Involved’ e ‘Terms’.

‘Manifesto’ è la sezione pulsante della piattaforma, dove viene spiegata l’importanza e i motivi che sono alla base di un voto a favore della Direttiva UE sul diritto d’autore che avrà luogo il 12 settembre. In particolar modo vengono elencate le principali motivazioni:

Creatività . Mentre il dibattito attuale si è concentrato sui “meme” e sulle “Gif”, queste forme di espressione creativa sono già protette dalla legislazione esistente e non saranno interessate dalla nuova Direttiva. Gli accordi di remunerazione che le piattaforme Internet hanno raggiunto con i creatori di contenuti sono poco trasparenti. Queste piattaforme, infatti, non rendono pubblici i dati rispetto a questo aspetto della loro attività e gli accordi raggiunti con i titolari dei diritti d’autore sono siglati da accordi di riservatezza. Parità di trattamento. Le piattaforme di Internet gratuite hanno tratto vantaggio dalla mancanza di chiarezza legislativa. Servizi online simili non hanno gli stessi obblighi. Quello che è evidente, tuttavia, è che le piattaforme di streaming gratuito retribuiscono i propri creatori di contenuti 10 volte meno rispetto all’abbonamento pagato dai propri utenti.

Una grafica semplice, forse troppo, orienta l’utente online ai contenuti del portale, la cui lettura e comprensione risulta molto elevate, grazie all’utilizzo di linguaggi semplici e diretti. I caratteri di testo sono ben evidenziati sullo sfondo chiaro delle pagine, mentre le interfacce grafiche consentono un’ampia interazione con la struttura e il materiale in essa contenuto.

Contenuti: @@@

Grafica: @

Usabilità: @@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo