Certificato elettorale online, i nuovi servizi dell’Anagrafe nazionale

Sono diversi gli appuntamenti elettorali che caratterizzeranno la vita politica nazionale e locale del nostro Paese nei prossimi giorni e mesi (dalle regionali in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Umbria, al rinnovo delle amministrazioni di Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza). Abbiamo tutti la tessera elettorale sotto mano? Sicuramente sì, ma non è poi così raro smarrire il certificato che ci consente di recarci al seggio.

Nessun problema. Finalmente la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione inizia a concretizzarsi e sul portale dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) sono attivi i primi servizi dedicati alla consultazione dei propri dati elettorali e al download del certificato elettorale.

Come richiedere i documenti

La nostra tessera elettorale, quella che serve per recarsi a votare, sarà quindi scaricabile dal sito www.anagrafenazionale.interno.it, grazie all’attività di integrazione delle liste elettorali con i dati anagrafici già presenti in ANPR, così come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD).

I servizi e la guida per il cittadino sono disponibili nell’Area riservata a cui è possibile accedere tramite la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS, eIDAS).

Dalla pagina dedicata dell’Anagrafe nazionale è possibile richiedere i certificati sia singolarmente, sia riunendo diverse tipologie di dati in un unico certificato.

Ogni certificato viene prodotto in formato pdf non modificabile e riporta il logo del Ministero dell’interno e la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”. Inoltre, contiene il QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno, non visibile a occhio nudo, che ne garantiscono l’autenticità, l’integrità e il non ripudio.

Finalmente più concreta la trasformazione digitale della PA

Non si tratta ancora di un certificato elettorale digitale, come spiegano dal ministero dell’Interno, perchè è un passaggio ulteriore che sarà fatto in futuro e ci consentirà di arrivare al certificato elettorale digitale in sostituzione delle attuali tessere cartacee. Ma è un primo passo.

L’iniziativa è frutto del lavoro congiunto del Ministero dell’Interno, titolare della banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, responsabile del coordinamento tecnico-operativo e di Sogei, partner tecnologico.

Una volta che i comuni avranno completato telematicamente il primo inserimento dei dati, i cittadini potranno dunque utilizzare i servizi in Anpr anche per la consultazione della propria posizione elettorale, per il rilascio in modalità digitale della certificazione relativa al godimento dell’elettorato attivo e per eventuali richieste di rettifica.

Il primo Comune a cogliere questa opportunità è stato di Giave, a dicembre 2022, in provincia di Sassari, trasmettendo i dati tramite i servizi resi disponibili dall’Anagrafe nazionale.