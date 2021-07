In una visita presso la sede di Poste Italiane, dove è esposta la Coppa di Euro 2020 per ricevere l’abbraccio dei dipendenti del Gruppo, Gravina è stato accolto dall’AD Matteo Del Fante e dal Condirettore Generale, Giuseppe Lasco.

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, ha ringraziato Poste Italiane, top partner della nazionale, per il sostegno ai campioni d’Europa, e ha aggiunto che il team azzurro è già al lavoro per il traguardo del prossimo mondiale.

“Vi ringrazio per questa dimostrazione di affetto che ha coinvolto tutti gli italiani”, ha detto il Presidente della FIGC in un’intervista al TGPoste (visibile su www.postenews.it), poco prima di soffermarsi davanti al maxi tricolore formato dai volti di oltre 1200 dipendenti, ed esposto sul grattacielo di Poste Italiane a Roma.

“Ci ha colpito l’entusiasmo di un partner – ha detto Gravina – al quale siamo particolarmente legati da tantissimi anni, con cui condividiamo un percorso straordinario e molti punti in comune, come presenza sul territorio, inclusione, l’attenzione ai giovani e il fair play che sono valori fondamentali, sui quali credo sia stato costruito un successo che oggi insieme possiamo festeggiare”.

Durante l’intervista, il Presidente Gravina ha svelato il segreto che ha portato gli azzurri sul tetto d’Europa: “L’unità del gruppo è stata fondamentale. Questo è un gruppo che non ha un leader. Sono dei ragazzi straordinari, professionisti seri, che hanno riscoperto il piacere di stare insieme”.

Lo sguardo del Presidente Gravina è già rivolto alle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022: “Sappiamo benissimo che tipo di lacerazione ha generato la non qualificazione ai Mondiali del 2018”, ha infatti ricordato.

“Vorrei essere positivo, ma anche con i piedi per terra: è un percorso difficile – ha sottolineato – dobbiamo contenderci il primo posto per la qualificazione diretta con una squadra importante come la Svizzera. Siamo pronti – ha concluso Gravina – l’affronteremo consapevoli di avere la forza per centrare un obiettivo importante”.