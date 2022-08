Dal prossimo 12 settembre Guido Porro entrerà in Engineering, leader italiano nei processi di trasformazione digitale per le imprese e la PA, con il ruolo di Executive Vice President di Enterprise.

Porro opererà a diretto riporto del CEO Maximo Ibarra e guiderà Enterprise, la nuova Business Unit dell’azienda focalizzata sui mercati TELCO, INDUSTRIAL, TRANSPORTATION ED ENERGY, che avrà l’obiettivo di consolidare e rafforzare il ruolo di Engineering in un mercato che sta evolvendo velocemente e che impone di affrontare in modo sempre più agile e competitivo le sfide imposte dalla trasformazione digitale in atto.

Maximo Ibarra, CEO di Engineering commenta: “Come Digital Transformation Company siamo chiamati ad evolvere continuamente per rispondere in modo sempre più performante alle esigenze dei nostri clienti, supportare il Paese in questa fase di transizione digitale e diventare il Tech Champion italiano. Per questo sono molto contento di dare il benvenuto a Guido nel leadership team di Engineering, certo che, grazie alla sua comprovata conoscenza del mercato e alla sua riconosciuta visione strategica, avrà un ruolo chiave nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di crescita del Gruppo”.

Laureato in Economia in Bocconi, Guido Porro ha iniziato la sua carriera in Accenture per poi passare in BCG, dove ha lavorato per 6 anni nella practice Energy, Industrial Goods e Telco. Nel 2009 è entrato in Oracle come Senior Director e nel 2012 in Dassault Systèmes, dove ha ricoperto ruoli a livello regionale, come Managing Director del Sud Europa, e globale, come responsabile del canale indiretto per America, EMEAR e Asia.