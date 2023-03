"Engineering mette a disposizione il suo know-how tecnologico e la sua lunga expertise nel settore idrico per supportare Enti e player del mondo energetico, industriale ed agricolo, impegnati nella sfida di elaborare e realizzare strategie e soluzioni per una gestione sempre più efficiente e innovativa delle risorse idriche del Paese”, ha dichiarato Maximo Ibarra, CEO di Engineering.

Engineering è tra i 33 partner della Community Valore Acqua per l’Italia creata da The European House – Ambrosetti, che ieri a Roma ha presentato l’edizione 2023 del Libro Bianco Valore Acqua per l’Italia.

Durante l’evento, che ha riunito i maggiori protagonisti istituzionali ed economici del mondo italiano dell’acqua, Engineering ha illustrato come le nuove tecnologie possano abilitare e velocizzare l’innovazione e l’efficientamento delle infrastrutture idriche del Paese (il 25% ha più di 50 anni) così come l’intera filiera estesa dell’acqua.

Dichiara Maximo Ibarra, CEO di Engineering “L’emergenza idrica che stiamo vivendo anche a causa dei drammatici effetti del climate change rende evidente che è necessario applicare le più innovative soluzioni tecnologiche per la modernizzazione delle nostre infrastrutture e lavorare per la diffusione di una maggiore consapevolezza dell’uso dell’acqua. Engineering, che è fiera di far parte della Community Valore Acqua per l’Italia insieme con gli attori chiave della filiera estesa dell’acqua italiana, mette a disposizione il suo know-how tecnologico e la sua lunga expertise nel settore idrico per supportare Enti e player del mondo energetico, industriale ed agricolo, impegnati nella sfida di elaborare e realizzare strategie e soluzioni per una gestione sempre più efficiente e innovativa delle risorse idriche del Paese”.

Nel corso della giornata dedicata alla presentazione del Libro Bianco Valore Acqua per l’Italia, Engineering ha illustrato la sua Water Management Solution (WMS), una piattaforma componibile ed interoperabile con la quale supporta le aziende idriche nel loro percorso di Digital Transformation, aiutandole a far evolvere i sistemi idrici convenzionali in ecosistemi avanzati, interconnessi ed intelligenti a beneficio di Istituzioni, Comuni e Comunità, Associazioni di Categoria, Scuole e cittadini.

Grande interesse e afflusso alla postazione Engineering Metaverso Experience dove è stata fatta vivere un’esperienza immersiva nel ciclo idrico integrato realizzata dal Metaverse Lab di Engineering in collaborazione con SMAT.

Per approfondire Metaverso Trend Radar.